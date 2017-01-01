İngiliz ve Polonyalı turizmciler Kuşadası'nda

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AYDIN (AA) - Türk turizminin tanıtımı çerçevesinde İngiltere ve Polonya'dan gelen gazeteci ile turizm acentesi temsilcileri Aydın'ın Kuşadası ilçesinde konuk edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KODER), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve TAV Havalimanları iş birliğiyle İngiltere ile Polonya'dan davet edilen gazeteci ve turizm acentelerinin yetkilileri Kuşadası'na geldi.

Rehberler eşliğinde ilçeyi gezecek 40 kişilik kafile için bir otelde kokteyl verildi.

KODER Başkanı Tacettin Özden, bölge turizminin tanıtılması amacıyla davet edilen yabancı gazeteci ve turizm acenteleri yetkililerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Türk turizminin yurt dışında tanıtılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özden, davetin buna katkı sunacağına inandığını ifade etti.







