Kayseri'deki emlakçı cinayeti davası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iki emlakçıyı öldürdüğü iddiasıyla 1,5 yıldır tutuklu yargılanan sanığın tahliyesine karar verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık N.D. ve avukatı Ercan Avcı katıldı.

Sanık N.D. savunmasında, cinayeti kendisinin işlemediğini ileri sürerek, bunun alınan raporlarla da kanıtlandığını anlattı.

Duruşmada dinlenen tanıklar da N.D'nin olay saatinde iş yerinde olduğunu belirtti.

N.D'yi adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirerek tahliye eden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Avukat Ercan Avcı, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1.5 yıldır verdiğimiz hukuk mücadelesini kazandık. Müvekkilin cinayet saatinde iş yerinde olduğuna ilişkin kamera kayıtları vardı. Dinlenen tanıklar ve son gelen HTS bilirkişi raporu da bu durumu doğruladı." dedi.

Emlakçılar Cuma Çiğdem ve Özgür Alsan, 14 Aralık 2015'te Serçeönü Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde, Çiğdem'e ait ofiste tabancayla enselerinden vurularak öldürülmüş halde bulunmuş, olayla ilgili MİT görevlisi N.D tutuklanmıştı. Cinayetin Cuma Çiğdem ile N.D. arasındaki ticari ilişkilerden kaynaklanan husumet yüzünden işlendiği iddia edilmişti.