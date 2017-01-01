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Kardemir Karabükspor'da Atiker Konyaspor mesaisi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:38
Kardemir Karabükspor'da Atiker Konyaspor mesaisi


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 21 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan antrenmanda, pas ve şut çalışması gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat süren idman, yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Dün yapılan antrenmana izinli olduğu için katılmayan kaleci Ahmet Şahin, rahatsızlığı bulunan kaleci Ercüment Kafkasyalı, sakatlık geçiren Andre Biyogo Poko, Andriy Bliznichenko ve Valerica Gaman ise bugünkü idmanda takımla çalıştı. Rahatsızlığı bulunan Olafur Ingi Skulason ve dünkü idmanda sakatlık yaşayan Cristian Tanase ise idmanda yer almadı.

Kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, ligi istedikleri yerde bitirebilmeleri için kalan maçları kazanmak istediklerini, bunun ilk aşaması olan Konya'dan puanlarla dönmek için gayret göstereceklerini söyledi.

Rakiplerinin moralli olduğunu aktaran Tankut, "Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Atiker Konyaspor, kulüp tarihinde ilk kez finalde oynama hakkını elde etti. Bu nedenle moralleri yüksek ve sahalarında oynayacaklar. Bizim için zor olacak ancak kazanmak istiyoruz. Buna göre hazırlanacağız." diye konuştu.

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