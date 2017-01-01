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Ormanlarda "dumansız yangın"la mücadele

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:40
Ormanlarda "dumansız yangın"la mücadele

TRABZON (AA) - Trabzon Orman Bölge Müdürü Mümin Döngez, ormanlara yangınlardan 5 kat daha fazla zarar veren böceklerle mücadele için bu yıl 80 bin avcı böcek üretimi gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Döngez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dev kabuk böceklerinin (dendroctonus micans) ormanlara verdiği zararın bilim insanları tarafından "dumansız yangın" olarak nitelendirildiğini belirtti.

Kabuk böceklerinin ormanlara verdiği zararın yangınlardan en az 5 kat fazla olduğunu vurgulayan Döngez, "Trabzon Orman İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren Böcek Üretim Laboratuvarı'nda avcı böcek (rhizophagus grandis) üretimi yapılıyor." dedi.

Döngez, laboratuvarda yılda ortalama 50 bin adet ormanlarda zarar yapan böcekleri yiyen avcı böcek üretimi yapıldığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Geçen yıl üretilen yaklaşık 77 bin 500 avcı böcek bölgemizdeki ormanlara salındı. Ormanlara, yangınlardan 5 kat daha fazla zarar veren böceklerle mücadele için bu yıl 80 bin avcı böcek üretimi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ladin ormanlarında zarar yapan dev kabuk böceğine karşı biyolojik mücadele kapsamında, laboratuvar şartlarında üretimine başlanan avcı böceklerden ilk etapta 45 bin üretim gerçekleştirildi. Üretimi gerçekleştirilen avcı böcekler, bölgede zarar gören ladin sahalarındaki zararlı böcek yuvalarına bırakılmaya başlandı."

Döngez, üretim yapıldıkça avcı böceklerin ormanlara bırakılma işlemine devam edileceğini sözlerine ekledi.

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