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Batı Akdeniz için meteorolojik uyarı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:43

ANTALYA (AA) - Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla'nın bazı ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz bölgesinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak, ilerleyen saatlerde Antalya'nın merkez ilçeleri, Aksu, Alanya, Kemer ve İbradı ilçelerinde, Muğla merkez, Kavaklıdere, Yatağan ilçelerinde, Burdur'un Bucak, Tefenni Çeltikçi, Karamanlı ilçelerinde, Isparta'nın Yalvaç, Senirkent, Eğirdir Yenişarbademli ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

Metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesi beklenen bu ilçelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.


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