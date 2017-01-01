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HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Katar RAF ortaklığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş birliğiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 990 Suriyeli yetim çocuğun kalabileceği RAF-İHH Çocuk Yaşam Merkezi törenle açıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, merkezin açılması nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yıldırım, yetimlerle ilgilenmenin ve uğraşmanın nasip meselesi olduğunu belirterek, konu yetim olunca tüm meselelerin bittiğini ve bütün kesimin bir araya geldiğini söyledi.

Suriye'de savaşın başlamasından bu yana Katarlı yardım kuruluşlarının her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Bülent Yıldırım, "Savaş sadece insanın bedenini almıyor. Savaş insanın anne ve babasını yok etmiyor. Çocukları öldürmüyor sadece. Savaş kültürü de yok ediyor. Onun için bizim gibi kurumlar bir savaş bölgesinde çalışıyorsa, o bölgenin kültürünü korumak mecburiyetindedir. Suriyelileri burada barındırıyorsak, Suriyelilerin kültürüne göre barındırmalıyız. Suriyelilerin dilini unutturmamalıyız." ifadesini kullandı.

Yıldırım, merkezin açılmasında kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

RAF Başkanı Dr. Ayed El-Kahtani de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, merkezin açılmasında katkısı olanlara teşekkür etti.

- Bana el-Abed de açılışa katıldı

Suriye'nin Doğu Halep bölgesindeki katliamı annesiyle beraber dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 8 yaşındaki Bana el-Abed ve İdlib'te düzenlenen hava saldırısında bacakları kopan 10 yaşındaki Suriyeli Abdulbasit Alsattuf'un da katıldığı törende, Suriyeli yetim çocuklar tarafından konser verildi ve tiyatro gösterisi sunuldu.

Törende projenin hayata geçirilmesinde katkısı olanlara plaketlerin verilmesinin ardından RAF-İHH Çocuk Yaşam Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa, Reyhanlı Kaymakamı Tuncay Dursun, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ile bürokratlar, bazı siyasi parti yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

- RAF-İHH Çocuk Yaşam Merkezi

Reyhanlı'da 2 Temmuz 2015'te temeli atılan ve 100 dönüm arazi üzerinde inşa edilen RAF-İHH Çocuk Yaşam Merkezi'nde savaş mağduru yetim çocukların başta barınma ve eğitim olmak üzere sağlık, rehabilitasyon, gıda, kıyafet gibi her türlü ihtiyaçlarının ev ortamında karşılanması, psikolojik yönden desteklenmesi amaçlanıyor.

Erkekler için 35, kızlar için ise 20 villa tipi ev yapılan merkezde, her biri 350 metrekare ve 18 çocuğun kalacağı şekilde tasarlanan 2 katlı villaların üst katlarında yatak odaları, bakım elemanlarına ait oda, tuvalet ve duşlar bulunuyor. Alt katlarda ise mutfak, yemek odası, etüt odası, okuma odası, oyun odası, şadırvan ve tuvaletler yer alıyor.

Ayrıca sitenin içerisinde villaların yanı sıra idari hizmet binası, cami, ilk ve ortaokul seviyesinde eğitim verecek 3 okul, rehabilitasyon merkezi, poliklinik binası, toplantı-gösteri merkezi binası, spor salonu, sosyal tesis, personel lojmanı, misafir lojmanı, çocukların yeteneklerini gösterebilecekleri geniş bir kültür merkezi, aile görüş binası, çocuk parkları, ekim-dikim amaçlı tarlalar, mesire alanları ve hayvanat bahçesi de bulunuyor.