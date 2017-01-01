STK'lardan Sivasspor'a destek

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





SİVAS (AA) - Sivas'ta sivil toplum kuruluşları, TFF 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Sivasspor'a destek için kulüp tesislerinde kurban kesti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Ziraat Odası tarafından hazırlanıp süslenerek tesise getirilen kurbanla kulüp asbaşkan Faruk Taşseten, oyuncular ve oda başkanları hatıra fotoğrafı çektirdi.

Taşseten, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sivil toplum örgütlerinin her zaman Sivasspor'un yanında olduğunu söyledi. Birlik beraberlik içerisinde mücadele ettiklerini dile getiren Taşseten, "Sivas'ta böyle bir birliktelik olduğunu herkes biliyordu, bunu en iyi şekilde de sivil tolum örgütleri gösterdi." dedi.

Kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Taşseten, "Sivas'ta bunu ispatladık. Büyük birlik beraberlik var. Hakkımızla, tırnağımızla, alnımızın akıyla geldik hak ettiğimiz yere. Çok şükür, Allah utandırmasın. Utandırmadı, başımızı öne eğdirmedi, kutlu olsun. Son karşılaşmayı da Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağız. Başarımızı şampiyonlukla taçlandırıp, Yıldırım Demirören başkanın elinden kupayı alacağız inşallah." diye konuştu.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu da Sivasspor'un Süper Lig'e çıkmayı garantilemesi halinde boğa kesme sözü verdiklerini belirterek, "Bu kurbanımızın bir özelliği daha var. Allah nasip ederse cumartesi günü Yeni Malatyaspor ile oynanacak maçımızda hazırlatıp, ekmek arası kavurma yapıp maç öncesi öncelikle Malatyasporlu taraftarlarımıza, misafirlerimize ve kendi taraftarlarımıza ikram edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Zeki Özdemir, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ve Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ da Sivasspor'un Süper Lig'e çıkmasında emeği olanlara teşekkür ederek, kesilen kurbanın takım için hayırlı olmasını diledi.

Yapılan duanın ardından kurban kesildi. Kurban etinin 20 Mayıs Cumartesi günü 4 Eylül Stadı'nda saat 18.30'da yapılacak Yeni Malatyaspor karışlaşması öncesi taraftarlara ve futbolculara dağıtılacağı bildirildi.