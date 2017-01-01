Kütahya'da şiddetli yağış

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da sağanak nedeniyle, çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi.

Kent merkezinde sağanak nedeniyle Fuatpaşa, Gaybi Efendi, Cedit ve Fatih mahallelerindeki ev ile iş yerleri ile Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek binası ve 2 okulun bodrum katında su baskını yaşandı.

Rögarların taşması ve yollarda biriken su nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Bazı bölgelerde yollarda bozulmalar oluştu.

Su baskınlarına Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD ekipleri müdahale etti, su tahliyesi yapmaya başladı.

İtfaiye Müdürü Ümit Tulum, AA muhabirine, belediye ekiplerinin su baskını yaşanan bölgelerde çalışmalarına başladığını belirtti.

Yağış yüzünden 50 ev ve iş yerinde su baskını meydana geldiğini anlatan Tulum, "İtfaiye ekiplerimiz, ihbarlar doğrultusunda su baskını yaşanan evlerde tahliye işlemlerini sürdürüyor. Tüm birimlerimiz, kuvvetli yağışı en az zararla atlatmamız için çalışmalarını aralıksız sürdürecek." diye konuştu.