Bursa'daki milli kick boksçuya silahlı saldırı

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BURSA (AA) - Bursa'da, Kick Boks Milli Takımı sporcusu Mehmet Muhittin Saltık'ın silahla yaralanması olayıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Mehmet Y. (21) olduğunu tespit etti.

Ekipler, zanlıyı Denizli'ye kaçmak amacıyla gittiği Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakaladı. Şüphelinin, silahlı saldırıyı işlediğini kabul ettiği öğrenildi.

Zanlı Mehmet Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa Şampiyonlar Spor Kulübü'ne kayıtlı milli kick boksçu 21 yaşındaki Saltık, 16 Mart'ta bir yakınının doğum gününü kutlamak için pasta alarak merkez Yıldırım ilçesi Yediselviler Mahallesi 10. Kader Sokağı'ndaki evine gelmişti. Daha sonra kendisini telefonla arayan birisinin isteği üzerine dışarı çıkan Mehmet Muhittin Saltık'a, kimliği henüz belirlemeyen kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş edilmişti.

Yaralanan milli sporcu, 112 acil servis ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.