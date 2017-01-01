Öğretmenin öğrencisini darbettiği iddiası

ADANA (AA) - Adana'da ilkokulda kadın öğretmenin 9 yaşındaki kız öğrencisini darbederek dişini kırdığı öne sürüldü.
İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki ilkokulun 3. sınıfında eğitim gören 9 yaşındaki kız öğrenci E.N.A, eve geldiğinde ailesine öğretmeni tarafından darbedildiğini anlattı.
Çocuğun, İngilizce öğretmeni G.G'nin ödevini yapmadığı gerekçesiyle kendisini darbettiğini iddia etmesi üzerine anne Pakize A, Dağlıoğlu Şehit Mehmet Ali Aslan Polis Merkezine giderek şikayette bulundu.
Pakize A, kızıyla rapor almak için geldiği Adana Adli Tıp Biriminde gazetecilerin soruları üzerine çocuğunun öğretmeninin tahtaya yazdığı konuyu defterine geçirmediği gerekçesiyle darbedildiğini iddia etti.
Okul yöneticilerinin konuyla ilgili rapor tuttuğunu belirten anne Pakize A, öğretmenden şikayetçi olduklarını kaydetti.
Milli Eğitim Müdürlüğünün de iddialarla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.