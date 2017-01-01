Dalgıç motoru ve su pompasındaki uyuşturucu sevkiyatı

MERSİN (AA) - Mersin'den kargo yoluyla Suudi Arabistan'a gönderilmeye çalışılırken ele geçirilen 60 bin 168 uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan Suriyeli kardeşler tutuklandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kargo şubesi ve çevredeki güvenlik kameralarından eşkalleri belirlendikten sonra yakalanan Suriyeli M.A. ile A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Suriyeli kardeşler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Merkez Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'ndeki bir kargo firmasında, narkotik köpeklerle arama yapan ekipler, su pompası ve 2 dalgıç motoruna gizlenmiş 60 bin 168 uyuşturucu hap ele geçirmişti. Kargonun sahte isim kullanan zanlılarca Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere bırakıldığı belirlenmişti.