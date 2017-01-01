Kemer'de maden ocağındaki metan gazı sıkışması

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ZONGULDAK (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kömür madeninde metan gazı sıkışması sonucu hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi, Zonguldak'ta toprağa verildi.

Ovacık Mahallesi'nde Balyak Madencilik Limited Şirketi'ne ait kömür madeninde yaşanan olayın ardından görevlendirilen ekiplerin çıkardığı işçilerden Levent Korkmaz (39) ve Esen Çavuş'un (35) cenazeleri, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumundan alınarak Zonguldak'a getirildi.

Çavuş'un cenazesi, Devrik ilçesine bağlı Hüseyinçavuşoğlu köyündeki evinin önüne getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, helallik alındı.

Esen Çavuş'un cenazesi, Merkez Cami'sinde kılınan öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Devrek Kaymakamı Yakup Güney, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Serkan Koparan, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, protokol üyeleri, maden işçileri ve yakınları katıldı.

Bu arada Esen Çavuş'un maden işçiliğinden emekli babası Recep Çavuş ve yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

- "Kardeşim ihmalden öldü" iddiası

Ölen madencinin ağabeyi İsa Çavuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı maden ocağında ihmallerin olduğunu öne sürerek, "Kardeşim ve arkadaşının ihmallerden dolayı öldüğünü tahmin ediyorum. Maden ocağında sensörler çalışmıyormuş. Grizu patlaması olmadığı söyleniyor. Ben madenciyim, kardeşimin cenazesini ben yıkadım. Maden ocağında hafif bir patlama olmuş. Bunu her şekilde ispatlayabilirim. Kardeşimin arkadaşları da ihmallerin çok olduğunu söylüyorlar. Geçen hafta maden ocağında gazdan dolayı sıkıntı olmuş ve herkesi çıkarmışlar. Gaz temizlendikten sonra tekrar işçileri ocağa sokmuşlar." ifadesini kullandı

Madencinin mesai arkadaşları da çalıştıkları ocakta kötü şartlarda çalıştıklarını iddia ettiler.

- Madende çalıştığını ailesinden gizlemiş

Bir gazetecinin, "Kardeşiniz aşçılık yapıyormuş ve madende çalıştığını saklamış." sorusuna İsa Çavuş, "Kendisinin iş yeri vardı istenmeyen nedenlerle iş yerini kapatmıştı. Daha sonra otellerde çalışmaya başladı. Turizm sezonunda çalışıyordu. İhtiyacı var. Bunları gidermek için çalışmış. Biz istemeye istemeye gizli gizli çalışmış. Bakması gerektiği kişiler olduğu için çalıştı. Bir yıl çalışıp emekli olacakmış. Kulağında zaten sağlık sorunu vardı. İş yeri nasıl çalıştırmış, anlamış değiliz." yanıtını verdi.

Çavuş'un mesai arkadaşı Ramazan Karaüzüm de arkadaşının kendisini arayarak iş bulmaya çalıştığını ve çalıştığı maden ocağında kendisine iş ayarlayabileceğini sorduğunu anlatarak, "İşsiz kaldığını söyledi. Bana maden ocağında iş sordu. Ben de müdürümle görüştüm ve işe başladı. Ocak 2016'dan bu yana çalışıyordu. Bana, maden ocağında çalıştığını annesi, babası, eşi ve diğer yakınlarına söylemememi istedi. Ailesi onu şantiyede aşçılık yapıyor diye biliyordu. Ben de kimseye söylemedim." diye konuştu.

- Maden işçisi Korkmaz'ın cenazesi

Maden işçisi Levent Korkmaz'ın cenazesi ise yakınları tarafından alınarak Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Hacıoğlu Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan madenci için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı.

Korkmaz'ın ağabeyi Bülent ve babası Yaşar Korkmaz'ın gözyaşlarına hakim olamadığı, ayakta güçlükle durabildiği görüldü.

Cumayanı Mahallesi Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı Korkmaz'ın cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan Levent Korkmaz'ın, Antalya'daki kömür madeninde 1,5 ay önce işe başladığı ve emekliliğine üç ay kaldığı öğrenildi.

Cenaze törenine CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu, Kilimli Kaymakamı Hakan Özarslan, CHP İl Başkanı Ahmet Altun, Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

- "Emekliliğime az kaldı diye seviniyordu"

Ağabey Bülent Korkmaz (40), gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin Antalya'ya çalışmaya emekliliğini doldurmak için gittiğini söyledi.

Kardeşinin Antalya'ya gitmemesi için çok dil döktüklerini belirten Korkmaz, "Gitmeye karar verdi ve gitti. 2 gün önce de bu olayı duyunca yıkıldık." diye konuştu.

Korkmaz, kardeşiyle en son olaydan bir gün önce konuştuklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Emekli olduktan sonra Zonguldak'tan göç etmeyi düşünüyordu. Biz de, 'Buralarda hayat kötü. Git, kurtar kendini.' diyorduk. Çalışmadığı zamanlar ona yardımcı oluyorduk. Elimizden geleni yapıyorduk. 'Emekli olacağım, emekliliğime az kaldı' diye seviniyordu. Daha önce de kaza geçirdiği Antalya'daki ocağa gitmişti. Bu oraya ikinci gidişi. Bugün aldığım duyumlara göre 12 Nisan'da ocağın çalışmama kararı alınmış. Bu ocak kaçak görünüyor. Ben gereğinin yapılmasını arz ediyorum. Sonuna kadar kardeşimin hakkını savunacağım. Bu ocağın 12 Nisan'da kapatma kararı alındıysa neden çalıştırıldı? Ocakta metan gazı ölçümü yapılmıyormuş doğru dürüst."

Kardeşiyle aynı ocakta yaşamını yitiren Esen Çavuş ile daha önce Zonguldak'ta da aynı ocaklarda çalıştığını dile getiren Korkmaz, "Bunlar 7-8 kişilik bir ekip kurdular. Antalya'daki kaza bölgesinde çalışmaya karar verdiler. Zonguldak'ta çalıştıkları sürece doğru dürüst paralarını alamadılar. Kaçak ocaklarda çalıştılar. Orada da paralarını alamadılar. Bugün para veriyorlarsa yarın vermiyorlar. Hep bu şekilde eziyorlar." dedi.

- Olay

Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi Mezardibi mevkisindeki kömür madeninde, 17 Mayıs'ta, yoğun metan gazı sıkışması nedeniyle 900 metrede mahsur kalan Levent Korkmaz ve Esen Çavuş hayatını kaybetmiş, gazdan etkilenen 6 işçiye hastanelerde, 7 işçiye olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan Balyak Madencilik Limited Şirketi ortaklarından Muhammed Murat Bal ve işletme müdürlerinden Emre Tutsak tutuklanmış, işletmenin diğer müdürü Salih Akça denetimli serbestlik alırken, mühendis Mustafa Doğanay ise hakkında işlem yapılmadan salıverilmişti.