MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde tutuklu bir kişiden rüşvet aldığı iddia edilen infaz koruma memuru tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Milas Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan M.A, aynı cezaevinde çalışan infaz koruma memuru M.D'nin "işlemlerini hızlandırıp, kolaylık sağlayacağı" vaadiyle kendisinden bin lira aldığını öne sürdü.
M.A'nın şikayeti üzerine M.D, Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "rüşvet ve irtikap" suçlamasıyla tutuklandı.