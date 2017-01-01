Kocaeli'de cinayet

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Uğur K. (32) boşanma davası devam eden eşinin Nene Hatun Mahallesi'ndeki evine gitti.
Uğur K, bu sırada eve gelen kargo firması çalışanı Bilal O. (27) ile eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ederek tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur K, Bilal O'ya pompalı tüfekle ateş etti. Kaçmaya çalışan Bilal O, aldığı yara nedeniyle yere yığıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bilal O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinden kaçmaya çalışan katil zanlısı, polis ekiplerince gözaltına alındı.