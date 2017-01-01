Van'da 371 güvenlik korucusu yemin etti

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VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde güvenlik korucuları yemin ederek görevlerine başladı.

İlçe Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende 371 güvenlik korucusu silah başında yemin ederek göreve başladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her karış toprağında vatan savunması yapmanın kutsal bir görev olduğunu söyledi.

Görevlerine yeni başlayan güvenlik korucularından, babalarının ve dedelerinin yaptığı fedakarlıkları aynı şuurla ve aynı düzeyde beklediklerini vurgulayan Akgül, "Terörle mücadelemize her geçen gün azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Şehitlerimiz bizlere buranın vatan ve vazgeçilmez toprak parçası olduğunu hatırlatıyor. Dünyada cihan hakimiyeti olan beş millet var. Bunlardan biri de biziz. Tarihte hiçbir zaman devletsiz kalmadık. Çevremize bakarsak kimin başı sıkışsa Türkiye'ye geliyor." dedi.

Akgül, Türkiye'nin beraberliği, hoşgörüsü, örfü ve adetiyle örnek bir millet olduğunu ifade etti.

Birlik ve beraberliğin sağlanması durumunda hiçbir gücün Türkiye'nin karşısında duramayacağını dile getiren Akgül, şunları kaydetti:

"Ben görevine yeni başlayan güvenlik korucularımızın görevini layıkıyla yapacağına inanıyorum. Bizler görevlerimizi en iyi şekilde yapacağız ki ailelerimiz, vatandaşlarımız hepsi rahat yatabilsinler, yaptıkları işlerde rahat olsunlar. Güvenlik olmayınca hiçbir şey olmuyor."

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aşçı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Umut Düzerdik, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, kurum amirleri ve güvenlik korucularının aileleri katıldı.