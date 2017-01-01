Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

YALOVA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Huzurlu Sokaklar" operasyonuna ilişkin, "Ramazan öncesi birileri tarafından koordine edilen dilencilere yönelik bir operasyondu bu. 2 bin 11 dilenciyi arkadaşlarımız topladılar." dedi.

Soylu, Altınova Belediyesi hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin moralinin en üst düzeyde olduğunu, jandarma, polis, asker ile korucuların birlik ve beraberlik içinde ortaya büyük bir mücadele ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye genelinde dün Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlükleri ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa 10 bin polisle "Huzurlu Sokaklar" operasyonu gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Soylu, şunları ifade etti:

"Ramazan öncesi birileri tarafından koordine edilen dilencilere yönelik bir operasyondu bu. 2 bin 11 dilenciyi arkadaşlarımız topladılar. Biz kendi insanımıza bakabilme kabiliyetine sahibiz. Birtakım şebekeler bunları ellerine geçiriyor, dilendiriyor ve bizim o gönlümüzün yumuşaklığından istifade ederek onlardan ekonomik rant elde ediyorlar. 2 bin 11 kişinin 156'sı Suriyeliydi. Onları topladık gereğini yerine getiriyoruz. Ama diğerleri de maalesef böyle bir şey türedi, Suriyeli görünümünde dilencilik yaptırmaya çalışıyorlar. Yani Suriyeliymiş gibi. Bunların da gereğini yerine getiren arkadaşlarımız bir şekilde operasyonu gerçekleştiriyorlar."

Bakan Soylu, AK Parti Olağanüstü Genel Kurulunun 21 Mayıs Pazar günü yapılacağına da işaret ederek, "Şunu ifade etmek istiyorum; özelikle pazar günü çok önemli bir adımı atacağız Türkiye'de. Pazar günü yepyeni bir süreç başlıyor. Yine heyecanımızla başlıyor. Gelecek Türkiye'sine ait hedeflerimizle beraber başlıyor. Yarınları kucaklamamızla birlikte başlıyor." dedi.