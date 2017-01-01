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Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:39

BURSA (AA) - Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 mali müşavir gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce kapatılan Aktif Müşavirler Derneği üyesi 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılara ait evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5 mali müşavir gözaltına alındı. Zanlıların evlerindeki aramada çok sayıda örgütsel belge, doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Zanlılar emniyete götürülürken, firari bir kişi aranıyor.

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