Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 mali müşavir gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce kapatılan Aktif Müşavirler Derneği üyesi 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılara ait evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 5 mali müşavir gözaltına alındı. Zanlıların evlerindeki aramada çok sayıda örgütsel belge, doküman ile dijital materyal ele geçirildi.
Zanlılar emniyete götürülürken, firari bir kişi aranıyor.