1. Gaziantep Uluslararası Sanat Çalıştayı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te birincisi düzenlenen Uluslararası Sanat Çalıştayı'na katılan 20 sanatçı, kentin tarihi ve turistik değerlerini atölye çalışmalarıyla anlattı.

Türkiye'den ve yurt dışından sanatçıların katılımıyla 14 Mayıs'ta başlayan ve 20 Mayıs'ta sona ermesi beklenen çalıştay, Gaziantep Sanat Merkezi'nde devam ediyor.

Şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezen 20 sanatçı, bugün başladıkları atölye çalışmalarıyla bu yerleri sanata yansıttı. Sanatçılar, resim, heykel, emay ve fotoğraf gibi farklı disiplinlerden oluşan performanslarını sundu.

Atölye çalışmalarına resimde Erdal Uzunoğlu, Fikret Özcan, Gülcan Karadağ, İldem Arabacıoğlu, Maryam Salahi, Mustafa Özkan, Recep Batuk, Sema Bicik ve Serap Gümüşoğlu; tekstilde Esen Kürklü; heykelde Assy Jans, Eda Taşlı, Genti Tavanxhiu, Kadriye İnal ve Milena Milosavljevic; emay ve semarikte Cahide Erel ve Christelle Derenne ile fotoğrafta Hakan Kürklü ve Mehmet Özcan katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Zafer Okuducu, gazetecilere yaptığı açıklamada, gastronomide UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler ağında bulunan Gaziantep'in sanatsal yönlerini de gün yüzüne çıkarmak, şehri tekrar sanatla buluşturmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Yağlı ve sulu boya resim, heykel, bakır, emay gibi sanatlarda eleman yetiştirmek üzere kurslar açacaklarını aktaran Okuducu, çalıştayda kentin önemli bir değeri olan bakırın emayla buluştuğunu, birleştiğini ifade etti. Okuducu, "Bakırla emayın birleşmesinin bu çalıştayın geri dönüşü açısından esnafa ve halka çok faydalı olacağına inanıyoruz, belediye olarak da sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu sanat çalışmasını yapıyoruz." dedi.

Sanatçılardan Cahide Erel, Gaziantep'in yöresel değerleriyle sanatçılar arasında köprü kurmaya çalıştıklarını belirterek "Bazı geleneksel fonların üstündeki çalışmaları da sergileyerek ne olabileceği konusunda en azından fikir vermek istiyoruz. Bu konuda bir haftadır ürünler vermeye çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- Antep işi dantellerle bakıra emay sanatı uyguladı

Fransız sanatçı Christelle Derenne de metal üzerine cam tozunun uygulanıp fırında ortalama 850 derece ısıda bekletilmesiyle yapılan emay sanatını Gaziantep'te üretilen bakıra uyguladıklarını aktardı. Bakır üzerine emayı kullanarak Antep işi dantellerle desen verdiğini anlatan Derenne, "Bu çalışmada benim vermek istediğim sanki eski bir parçaymış gibi gözükmesi. Bu emayı yaparken o şekilde hazırladım. Eskitmeler uyguladım." dedi.

Sanatçılardan Sema Bicik, resminde Zeugma Müzesi'nin kendisinde bıraktığı izleri yansıtmaya çalıştığına işaret etti.

İranlı Maryam Salahi de tarihi, sivil mimarisi ve kültürüne sahip çıkan Gaziantep'in güzel bir şehir olduğunu vurguladı. Zeugma mozaiklerini resmettiğini belirten Salahi, Gaziantep'te belediyenin etkinliklerinde çocukların da sanatla iç içe olduğunu bildirdi.

İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olduğunu dile getiren Mustafa Özkan da 12 yıldır nostaljik evleri resmettiğine dikkati çekerek bugünkü resminde bolca zeytin ve Antep fıstığı ağacı bulunan Gaziantep'in bu değerlerini tarihi Antep evleriyle birleştirdiğini kaydetti.

İldem Arabacıoğlu da iç mimar olduğunu belirterek yöresel kutnu kumaşını kullanarak panolar yaptığını söyledi.

Hakan Kürklü ise Zeugma Müzesi'nde mozaik portrelerden oluşan 6 fotoğraf çalıştığını kaydetti.

Sanatçılar, çalışmalarını 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü Gaziantep Sanat Merkezi Sanat Galerisi'nde sergileyecek.