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Bursaspor çıkışa geçmek istiyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:44


BURSA (AA) - Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacakları Antalyaspor maçına ilişkin, "Bizim için puanlar almamız gereken bir maç. Elimizden geleni sahada göstereceğimize yürekten inanıyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz." dedi.

Adnan Örnek, Özlüce Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin 31. haftasında sahalarında oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri Beşiktaş maçında statta muhteşem bir atmosferin bulunduğunu söyledi.

Beşiktaş karşısında oyuncularının da haftalar sonra inanılmaz mücadele sergilediklerini ifade eden Örnek, "Oyuncularımızdan bu gösterdikleri mücadeleden dolayı çok memnunuz. Bu mücadelenin Antalyaspor maçıyla devam etmesini istiyoruz. Beşiktaş maçına özgü bir şey olmasın. Atmosfer bizi tetikledi ama artık bu mücadelenin son haftaya kadar devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Bu hafta ligde karşılaşacakları Antalyaspor maçının kendileri kadar rakipleri için de önemli olduğunu vurgulayan Örnek, şöyle devam etti:

"Avrupa hedefleri var. İyi bir takım kurdular. Bütçe de ayırdılar. Bazı şeyleri doğru yaptığınızda karşılığını alıyorsunuz. Saygıyı hak eden bir takım. İstikrarla ligin sonuna kadar geldiler. Bizim için puanlar almamız gereken bir maç. Elimizden geleni sahada göstereceğimize yürekten inanıyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz. Bursa şehri ve Bursaspor'un oyuncuları bu dayanışmayı sahada gösterecek. Sakatlıklar oldukça canımızı sıktı. Sakatlar inşallah en kısa zamanda iyileşirler. Onun için her türlü çabayı sarf ediyoruz."

Takımda sakatlıkları süren oyuncularla ilgili de bilgi veren Örnek, Batalla'nın antrenmanlara çıktığını ama tam olarak iyileşmediğini, Bilal Kısa, Aziz Eraltay, Emre Taşdemir ve Josua John için ise net bir şey ortaya koyamadıklarını belirtti.


- Sinan Bakış'ın performansı


Bir gazetecinin, "Beşiktaş karşısında Sinan Bakış'ın performansını nasıl buldunuz?" sorusuna Adnan Örnek, şu yanıtı verdi:

"Sinan uzun zaman oynamadı. Bu kadar sakatlığa rağmen Beşiktaş maçında 3 forvetle oynadım. Beşiktaş gibi bir takıma karşı bunu yapmak cesaret işi. Hem fizik olarak hem kadro kalitesi olarak Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesi. 'Savunma yapayım, Beşiktaş bize gol atmasın.' diye düşünmedim. 'Beşiktaş'a nasıl gol atabiliriz?' diye düşündüm. Oyuncularımın performansından memnunum. Sinan da buna dahil. Uzun zamandır oynamıyordu. Bize göre yaptıkları işler önemli. Sinan'dan verim aldık. Görevini başarıyla yaptık. Bu kadar sakatlığa rağmen içimizde alternatif oluşturduk."

Adnan Örnek, kalan 3 haftada kadrolarında yer alan genç isimlere yer vermeye devam edeceğini anlattı.


- "Altyapıdan da oyuncu gelebilir"


Kadrolarında Mert, Furkan, Rüştü gibi genç oyuncuların olduğunu belirten teknik direktör Örnek, şunları dile getirdi:

"Furkan bu hafta kadrodaydı. Furkan'ı da ben sahada görmek istiyorum. O da bir sürpriz olabilir. Mert'in hafif bir sakatlığı vardı. O geçince onu da görebilirsiniz. Zaten 1 yıl içinde Bursaspor'da epey genç oyuncu vardı. Ben zaten genç oyuncuları oynatıyorum ve bundan sonra da oynatmaya devam edeceğim. Bursaspor kadrosunda yer alıyorsanız Bursaspor'un oyuncususunuz. Gençlerin bu ayrımdan sıyrılmaları lazım. Onlar da iyi birer Bursaspor oyuncusu. Altyapıdan da oyuncu gelebilir. Ben gidişattan memnunum. Beşiktaş maçı ve bu hafta özellikle memnunum."


- "Sercan benim oğlum gibidir"


Örnek, Beşiktaş maçının ardından soyunma odasında oyunculardan Sercan Yıldırım ile aralarında yaşandığı öne sürülen tartışmaya değinerek, şunları kaydetti:

"Sercan benim 11-12 yaşından beri öğrencim. Bursaspor'daki herkes Bursasporluluk bilincini ve Bursaspor'un tarihini bilmek zorunda. Bu çok önemli. Sahada bir savaş varsa oyuna sonradan giren her oyuncunun buna katkı sağlaması lazım. Beşiktaş maçında da bunu yaşadık. Mücadele etmeyen herkes için aynı tepkiyi verebilirim. Futbolcular da benim ne kadar samimi olduğumu biliyorlar. O tepki de çok doğal. Sercan benim oğlum gibidir. Çok daha iyi yerlerde de olması gerekirdi. Çalışsın ve iyi seviyeye gelsin ve bizi de mahcup etmesin. Ben burada olduğum sürece beraber çalıştığım herkesin Bursasporluluk ruhuyla çalışmasını istiyorum. Benden sonra o kötü alışkanlıklarına geri dönebilirler."

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