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GÜNCELLEME 2 - Muğla'da tur midibüsü devrildi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:45

MUĞLA (AA) - Muğla'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Tuncay Güngör'ün kullandığı 45 HD 0924 plakalı midibüs, Muğla-Denizli karayolu Yaylasöğüt mevkisinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, tur otobüsünde bulunan Ukrayna uyruklu 16 turist ile bir rehber yaralandı. Yaralılar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ile özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek, yaralıların durumu hakkında İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin'den bilgi aldı. Vali Çiçek, yaralıları da ziyaret etti.

Vali Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, kazadan haber alınır alınmaz 112 Acil Servis ve AFAD ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralıların hastanelere getirildiğini kaydetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildiren Çiçek, yaralıların sağlık durumunun da iyi olduğunu bildirdi.

Öte yandan, kazanın ardından hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların kimlikleri şöyle:

"Tercüman İlhami Geçit, Ukraynalı turistler Lana Dubauyk, Alla Tarasiu, Volodymyr Trasuk, Anna Osypenko, Vita Parfenovych, Halina Frolova, Alisa İsimsiz, İevgeniia Lapchuk, Fred Sdorilovys, Andrii Prodtsenko, Olegsdr Shevchenko, Alfied Stanilosvsky, Petro Patychuk, Svitlana Patychuk, Mykhalo Patychuk ve Katia Karpenko."



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