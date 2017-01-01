Trabzon'da FETÖ soruşturması

TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında öğretmen ve örgütün mütevelli heyeti üyelerinin de yer aldığı 16 zanlı gözaltına alındı.
Of Cumhuriyet Savcılığı tarafından örgütün ilçe yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında öğretmen, mütevelli heyeti üyeleri ve çeşitli kurumlarda çalışırken meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.