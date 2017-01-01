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Erzincan'daki FETÖ/PDY üyeliği davaları

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:59

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 17 sanıktan 2'sine 7 yıl 6'şar ay, birine ise 7 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla ayrı davalarda yargılanan 4'ü tutuksuz, 13'ü tutuklu 17 sanığın duruşmalarına devam edildi.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde sırayla görülen duruşmalara, tutuklu sanıklar, yakınları ile avukatları ve tanıklar katıldı.

Duruşmaya katılan tutuklu sanık eski memur Selahattin Demirel, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ve silahlı terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürerek tahliyesini istedi.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaalarının ardından, avukatın savunmasını da dinleyen mahkeme heyeti, davayı karara bağladı.

Heyet, Kartal'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl hapis cezası vererek tahliyesine karar verdi.

Duruşma salonlarına sırayla alınan Ahmet Dirican ve Alper Karadağ, yaptıkları savunmalarda, iddianamede yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini talep etti.

Sanıkların yaptıkları savunmaların ardından davayı karara bağlayan heyet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Dirican ve Karadağ'a 7 yıl 6'şar ay hapis cezası vererek tahliyelerine karar verdi.

Duruşma salonuna sırayla alınan diğer sanıklar ise savunmalarında, iddianamede yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından tutuklu bulunan tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmaları erteledi.

- İddianameden

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaların ardından ayrı ayrı hazırlanan iddianamelerde sanıkların FETÖ/PDY üyesi oldukları, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" programını kullandıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirtiliyor.

İddianame doğrultusunda sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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