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Görme engelliler için "kıble bulucu cihaz" yaptılar

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:01
Görme engelliler için "kıble bulucu cihaz" yaptılar

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta lise öğrencileri, görme engellilerin kendi başlarına kıbleyi bulmaları için cihaz geliştirdi.

Bayburt Fen Lisesi 11. sınıf öğrencileri Kerim Köse ile Buğra Yazıcıoğlu, 4006 TÜBİTAK Yıl Sonu Bilim Fuarı kapsamında "Namaz Özümsün Gören Gözümsün" adlı proje hazırladı. Öğrenciler, proje çerçevesinde görme engellilerin nerede olursa olsun kendi başlarına kıble yönünü bulmasını sağlayan cihaz tasarladı.

Öğrencilerden Kerim Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme engellilerin başkalarının yardımı olmadan da bazı işleri yapabilmeleri fikrinden hareketle proje hazırladıklarını söyledi.

Bu amaçla küçük bir cihaz geliştirdiklerini anlatan Köse, cihaz sayesinde görme engelli bireylerin tüm illerde kıble yönünü hiç kimsenin yardımı olmadan bulabildiğini dile getirdi.

Köse, cihaz üzerinde, görme engellilerin kullanımı için kabartmalar yer aldığını belirterek şöyle konuştu:

"Cihazı açtığımızda önce plaka koduna göre bulunduğumuz ili seçiyoruz. Sonra diğer bir tuşa basarak cihazın bize verdiği sesli komutla sağa ya da sola doğru dönüyoruz. Cihaz bizim hareketlerimizle bu şekilde kıble yönünü tespit ediyor. Bu şekildeki komutlarla kıbleyi bulunca yine sesli olarak 'Kıbledesiniz' uyarısı veriyor."

Açma kapatma için kabartma tuşlarla tasarlanan cihazın geliştirilerek yalnızca kişinin sesli komutlarıyla da çalışabileceğini aktaran Köse, şunları söyledi:

"Sesli komut sistemiyle dokunmadan, örneğin 'Bayburt'tayım kıbleyi bulmak istiyorum.' denildiğinde cihaz bu şekilde kıbleyi bulur ya da 'Ben buraya gitmek istiyorum' dediğinizde içindeki GPS ile beraber koordinatları bulur. Oraya gidinceye kadar 'Sağa dön, sola dön' gibi komutlarla yine çalışabilir."

Kıble yönünün, cihaz içindeki GPS sayesinde bulduğunu ifade eden Köse, bu GPS'e farklı koordinatlar girilerek farklı yerleri, farklı yolları bulma konusunda engelli bireylere yardımcı olunabileceğini söyledi.

Köse, daha önce de kıbleyi gösteren seccadelerin tasarlandığını ancak bunların görme engelli bireylere hitap etmediğini kaydetti.


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