KÜ Maliye Bölümü ilk mezunlarını verdi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesi (KÜ) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü ilk mezunlarını verdi.

Diş Hekimliği Fakültesi Şehit Ahmet Özsoy Konferans Salonunda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan KÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız, 4 yıl önce kurulan bölümün bu yıl mezun verdiğini belirterek, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Kırıkkale Üniversitesinin, 1992 yılında kurulduğunu hatırlatan Rektör Yıldız, şunları belirtti:

"Üniversitemiz ilk mezunlarını 1993-1994 öğretim yılında vermiştir. 12 fakültesi, 1 yüksekokulu, 7 meslek yüksekokulu, 3 enstitüsü ve araştırma merkezleriyle 37 bin 630 öğrencisi, 588 öğretim üyesi olmak üzere bin 218 akademik, 872 idari personeli ile 25. yılını, çeyrek asrını idrak eden üniversitemiz bugün 23. dönem mezunlarını uğurlamanın sevincini, gururunu yaşıyor. Bugün bizim için, öğrencilerimiz ve aileleri için, şehrimiz için çok önemli ve heyecanlı bir gün. Türkiye’de ve dünyanın her ülkesinde çalışabilecek bilgi ve öz güvene sahip, sağduyulu, ülkesi ve milletinin değerleriyle barışık bireyler olarak yetiştirdiğimiz bu gençlerle iftihar ediyoruz. Heyecan ve sevincimizi paylaşmak için gösterdiğiniz yüksek ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Mezun olan öğrencilerimize hayatta başarılar diliyorum."

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünün kurucusu ve Anadolu Ajansı (AA) Finans Direktörü Prof. Dr. Seyfi Yıldız ise kurucusu olduğu bölümün bu yıl mezun vermesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Üniversite eğitiminin nesiller arası bir randevu olarak değerlendirildiğini dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Hayatınızın bu çok önemli dönemini en dolu, doyurucu ve değerli geçirmeniz için 4 yıl boyunca çalıştık. Bu süreçte sizlerden birçok şey öğrendik. Sizlerin de katkılarıyla bölümümüzü belirli bir seviyeye getirdik. Her bireyin ülkesine toplumuna yapabileceği en güzel katkı, kendi içerisindeki heves ve heyecanı en iyi şekilde yaşamasıdır. Üniversitede öğrendikleriniz ile heves ve heyecanınızı birleştirdiğiniz takdirde en yüksek basamaklara ulaşacağınız muhakkaktır. Başarılarınızdan her zaman gurur duyacağız. Zaten biz hocalarında başka bir sermayesi yok. Tek manevi hazzımız sizlerin güzel mevkilerde ve makamlarda olmanız olacak. Bundan sonraki hayatınızda kendinize güvenin ve başkalarının tecrübelerinden de yararlanmayı ihmal etmeyin. Başarılarınız daim olsun, yolunuz açık olsun."

Konuşmaların ardından Rektör Ekrem Yıldız ve bölüm kurucusu Seyfi Yıldız, bölüm birinci ve ikincilerine plaket verdi.

Mezun öğrencilerin kep atmasıyla program son buldu.