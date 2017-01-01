FETÖ derneğinin yöneticileri hakim karşısında

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, haklarında örgüt adına 2012 yılında yapılan zabit katipliği sınavında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla dava açılan, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Kayseri Üniversite Mezunları Derneğinin (KÜMDER) yöneticisi ve üyesi 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar A.E, T.A, E.Y, İ.K, İ.T, İ.K, O.E, T.A, tutuksuz sanıklar A.S, A.B, H.K. ve müştekiler İ.H, E.G, E.G. ile taraf avukatları katıldı. Müşteki Ü.Y. ise İnebolu Adliyesinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya iştirak etti.

Eski KÜMDER Başkanı İ.K. savunmasında ByLock programını kullanmadığını, zabıt katipliği sınavı ile ilgisinin de bulunmadığını iddia etti.

Sanık A.E. ise 2005'te infaz koruma memuru olarak göreve başladığını belirtti.

Göreve başladığında lise mezunu olduğunu, daha sonra kamu yönetimi bölümünü bitirdiğini ifade eden A.E, "İnfaz koruma memurluğundan sonra hiçbir şekilde yükselemedim. Girdiğim tüm sınavların mülakatlarını kaybettim. Yıllar önce merak ettiğim için aldığım Fetullah Gülen'in CD'leri evimde duruyordu ancak bilinçli olarak saklamadım. Telefonuma da birçok program indirdim, kullandım. ByLock indirdim mi bilmiyorum ama kullanmadığımı biliyorum." diye konuştu.

Sanık O.E. de zabıt katipliği sınavı ile ilgili hiçbir bilgisi olmadığını belirterek, KHK ile kapatılan Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneğinin başkanı olduğunu anlattı.

Aynı zamanda KÜMDER'e de üye olduğunu dile getiren O.E, "Bu dernek eğitim ve sosyal faaliyetler yapardı, onun dışında hiçbir faaliyeti olmadı. ByLock programını da indirmedim ve kullanmadım." dedi.

Diğer sanıklar da isnat edilen suçları kabul etmediklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.