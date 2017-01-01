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Allgaeu-Orient Dostluk ve Barış Rallisi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:31


MUĞLA (AA) - 12. Allgaeu-Orient Doğu ve Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nde Türkiye etabının Dalyan ayağı başladı.

Avrupa Birliği Bakanlığı himayesinde ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinin destekleriyle düzenlenen, 7 Mayıs'ta Almanya'dan start alan ralliye, 17 ülkeden 180 araç ve yaklaşık 400 sporcu katılıyor.

Rallinin Dalyan-Ortaca-Dalaman-Fethiye-Manavgat etabının startı Muğla Vali Yardımcısı Beyazit Bestami Alkan, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Beyazit Bestami Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'dan başlayan rallinin Dalyan etabının açılışını yaptıklarını söyledi. Gelen konuklara Türkiye'nin, yeryüzünün en güvenli ülkelerinden biri olduğunu anlattıklarını ve olumsuz propagandalardan etkilenmemelerini istediklerini anlatan Alkan, "Zaten herkesin malumu olduğu üzere hiçbir sıkıntımız yok. Bu yıl da turistleri mümkün olan en güvenli şekilde ağırlayacağız ve ülkemiz turizmine katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ise çeşitli ülkelerden insanların gelmesi ve bu güzellikleri gittikleri ülkelerde aktarmalarının önemi olduğunu vurguladı. Karaçelik, rallinin barış ve dostluk gibi bir teması olduğuna da işaret etti.

Doğu ve Batı Dostluk ve Barış Rallisi Dalyan Koordinatörü Ali Mürşit Yağmur da katılımdan oldukça memnun olduklarını ifade etti. Organizasyonun tanıtıma katkı sağlayacağını anlatan Yağmur, "Ralli 3. defa bölgemize gelmekte. Yaklaşık 180 araç 400 kişi şu anda Dalyan'da." dedi.

Ralliye katılan Wilfried Gehr, gemiyle İsrail'e gidip, oradan Ürdün'ün Akabe şehrine ulaşacaklarını söyledi. Gehr, 3. kez Dalyan'a geldiğini belirterek, "Mutluyum. Burayı gördükten sonra Dalyan'a yerleşmeye karar verdim." diye konuştu.

2005 yılından bu yana yapılan Doğu ve Batı Dostluk ve Barış Rallisi, 11 bin kilometreyi kapsıyor. Otoyol ve GPS kullanılmayan ralli 3 hafta sürüyor. Ralli, Ürdün'ün Akabe şehrinde sona erecek.

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