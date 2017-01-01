Uşak'taki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

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UŞAK (AA) - Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma çerçevesinde açılan, o dönem Kütahya'nın Simav ilçesinde görevli İlçe Emniyet Müdür Vekili Mevlüt Avşar'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Simav İlçe Emniyet Müdür vekili olan ve daha sonra meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Avşar ile avukatı katıldı.

Mahkeme heyeti, sanığa hakkındaki iddialara ilişkin sorular yöneltti.

Avşar, 15 Temmuz akşamı görevde olduğunu, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirtti. Avukatı ise mahkeme heyetinden sanığın tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Avşar'ın bilgisayarından çıkan bazı dijital verilerin tespiti ve delillerin toplanması için davayı erteledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Emniyet Müdür vekili olarak görev yapan Avşar'ın, 15 Temmuz gecesi emrindeki emniyet personeline, "Askerler gelirse çatışmaya girmeyeceğiz" diyerek silah deposunu açtırmadığı, TRT'de darbe bildirisinin okunmasından sonra çevresindekilere, "Tamam, bu iş olmuş, bitmiş" dediği iddia edilmişti. Ertesi gün gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Avşar, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilmişti.

Avşar, "terör örgütüne üye olmak", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlardan yargılanıyor.



