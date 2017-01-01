"Milli seferberlik" hedefine ulaşmak üzere

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MALATYA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan, "2017 yılında ilave 2 milyon istihdam hedefimize şu an itibariyle 1 milyon 200 bin kişi istihdam etmek suretiyle çok önemli bir kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız." dedi.

Ceylan, Malatya Sosyal Güvenlik Kurumu Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Tüm alanlarda milli seferberlik gerekir' talimatı çerçevesinde istihdama yönelik çalışmalara başladıklarını hatırlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun çalışma hayatında milli seferberlik ilanının ardından 81 kenti 2 kez dolaştıklarını anımsatan Ceylan, şunları söyledi:

"Bu manada Bakanlığımız hedefi olan 2017 yılında ilave 2 milyon istihdam hedefimize şu an itibariyle 1 milyon 200 bin kişi istihdam etmek suretiyle çok önemli bir kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Geriye kalan 7 aylık süre içerisinde 800 bin istihdam sağlayarak Bakanlığımızın hedefine ulaşma yönünde çabamız ortaya konacaktır."

Bazı sektör ve iş kollarında kazaların yaşanabildiğini anımsatan Ceylan, özellikle inşaatlarda ve diğer işlerde meydana gelebilecek olumsuzluklarda İş Sağlığı ve Güvenliği Seferberliği kapsamında 'sıfır deklarasyon' sağlamak olduğunu anlattı.

Okullarda olmak üzere gençlere ve çalışanlara riskleri önleme eğitimlerinin verilmesinin planlandığını kaydeden Ceylan, zaten gelişmiş olan iş yerlerinde sağlık, güvenlik kültürünü daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.