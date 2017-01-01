İş sağlığı ve güvenliği seferberliği

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MUĞLA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, iş kazaları ve meslek hastalıklarının dünyanın temel problemlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Her yıl milyonlarca insan bu kazalarda hayatlarını kaybediyor. İstatistikler eğer doğruysa her 15 saniyede yüzlerce kaza oluyor ve kayıplar oluyor." dedi.

Yegin, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik, İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Programı" kapsamında Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, program kapsamında bakanlığın bütün üst düzey bürokratlarının tüm illeri ziyaret ettiğini söyledi.

Yegin, bu ziyaretlerde işçisinden yöneticisine, iş adamından sivil toplum örgütüne kadar konunun tüm muhataplarıyla bir araya geldiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısında milletin ayağına gidilmesi gerektiğini söylediğini hatırlatan Yegin, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışma hayatında milli seferberlik programları başlattık. Tüm kesimleri ziyaret ettik. Buralardan aldıklarımızla yönetmelik ve genelgeyle hemen düzenleyeceğimiz şeyler varsa düzenledik, farkındalık oluşturulması gereken hususlarda farkındalık oluşturarak, kanun hazırlığı yapılması gereken konularda kanun hazırlıkları yaparak ziyaretlerimizi tamamladık. İkinci turda yine 81 ilimizi ziyaret ederek artı istihdam teşvikimizi anlatmak ve yaygınlaştırmak için dolaştık."

- Artı istihdama dönüş

Yegin, gelinen noktada işbaşı eğitim programları, toplum yararı programları, giriş çıkış bildirgelerinin üzerinden yapılan hesapta, artı istihdama dönüşmüş sigortalı sayısının mayıs ayı itibarıyla 1 milyonun üzerinde olduğunu kaydetti.

Muğla'da mayıs ayı itibarıyla hedefin 30 bin olarak konulduğunu anlatan Yegin, ancak bu hedefin geçildiğini ve 45-46 bine ulaşıldığını söyledi. İş kazaları ve meslek hastalıklarının dünyanın temel problemlerinden biri olduğunun altını çizen Yegin, şunları söyledi:

"Her yıl milyonlarca insan bu kazalarda hayatlarını kaybediyor. İstatistikler eğer doğruysa her 15 saniyede yüzlerce kaza oluyor ve kayıplar oluyor. Türkiye'de hamdolsun özellikle 2012 yılında müstakil bir iş kanunu çıkartılmasından sonra, kanunun getirdiği gereklilikle beraber şükürler olsun iyi noktalara doğru gidiyoruz. İş kazalarının önlenmesi, önleyici tedbirler anlamında çok daha iyi noktalara gitmeliyiz. Çünkü biz 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesini evlatlarına vaaz etmiş bir siyasi, toplumsal, sosyolojik gelenekten geliyoruz. Biz bir insanın kaybına alemin kaybı, bir insanın kazanımına alemin hayat bulması gözüyle bakan bir inanç geleneğinden geliyoruz. Dolayısıyla çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliğini önceleyen bir programla sahada olacağız. İnşaatlarda, şantiyelerde 81 ili bu şekilde dolaşacağız. Bütün unsurlarımızla sahada rehberlik edici bir ziyaret gerçekleştireceğiz."

- "Muğla'ya 10 milyon turistin gelmesi için çalışacağız"

Muğla Valisi Amir Çiçek ise refah seviyesi ne kadar yüksekse toplumun da o kadar mutlu ve huzurlu olacağını ifade etti. İstihdam seferberliğinde mayıs ayı için konulan 30 bin hedefini geçtiklerini anlatan Çiçek, "Şu an 42 bin 400 kişi istihdam edilmekte. Yılın ortasına daha gelmeden ben inanıyorum ki istihdam seferberliğinde 50 bin, 60 bine yaklaşacağız." dedi.

Muğla'nın sağlık, kültür, inanç, eko turizm, doğa turizmi, spor turizmi ve alternatif turizm çeşitleri ile ilgili destinasyonları bünyesinde bulundurduğunu vurgulayan Çiçek, "2023'e kadar biz Muğla'ya 10 milyon turistin gelmesi için çalışacağız. Muğla'da turizm sektörü alanındaki istihdam sıkıntısını yaşamayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Çiçek, Muğla'nın yüzde 7,3 işsiz oranı ile Türkiye ortalamasının altında olduğunu, bu oranının daha da aşağı inmesi için gayret göstereceklerini vurguladı.

- "Destekler kış sezonunda devam etsin"

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş ise ülke genelinde başlatılan istihdam seferberliğinin işsizliğe çözüm oluşturacağına inandıklarını dile getirdi. İstihdam seferberliğinin Muğla'da başarıyla yürütüldüğünü vurgulayan Karakuş, hedeflenen rakamın yüzde 40 aşıldığını kaydetti.

Turizm ağırlıklı iller için bu tarz desteklerin kış sezonunda da devam etmesini isteyen Karakuş, "Bugün gelinen noktada ülkemizde işsizlik oranı yüzde 13'lere ulaştı. Ancak işçi bulamayan firma sayımız da azımsanacak düzeyde değil. Yani işsizlik var ama çalışacak işçi de yok." dedi.

Konuşmaların ardından SGK Yılın En'leri töreninde Muğla'da en fazla işçi istihdamı sağlayan firmaların temsilcilerine plaketleri verildi.



