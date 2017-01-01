Hatay'da aba güreşi müsabakaları

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HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesindeki şehir stadyumunda yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla aba güreşleri yapıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kapışmalı Aba Güreşi Hatay İl Temsilciliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası dolayısıyla aba güreşini yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen organizasyon çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kapışmalı Aba Güreşi Hatay İl Temsilcisi Ahmet Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aba güreşini Hassa ilçesinde yaklaşık 20 yıl aradan sonra düzenlediklerini söyledi.

İstanbul'da geçen hafta Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 2. Etnospor Kültür Festivali'ne Hatay'dan 20 sporcuyla katıldıklarını ve 8 dereceyle döndüklerini ifade eden Tatar, şöyle konuştu:

"İl olarak Türkiye'de birinci olduk. Hatay olarak 2017 yılı itibarıyla yaklaşık 3 bin 600 lisanslı aba güreşçimiz var. Bunlar genellikle merkez Antakya ilçesi ve çevre ilçelerde yoğunluk kazanıyor. Bundan yaklaşık 20 gün önce de Yayladağı ilçemizde minik, yıldız ve gençlerde Türkiye Şampiyonası yaptık ve Hatay olarak birinci olduk. İnşallah bundan sonraki zamanlarda da aba güreşini Hassa ilçemizde de geliştireceğiz."





- "Aba güreşini doğduğu yerde yeniden canlandırdık"





Yaklaşık 5 bin yıl önce Orta Asya'dan gelen aba güreşini yeniden canlandırmak için bu sporun doğduğu Kırgızistan'a gittiklerini söyleyen Tatar, "Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları organizasyonlarına giderek aba güreşini doğduğu yerde yeniden sergiledik. Aba güreşi artık Hatay'a özgü olmaktan çıktı, Türkiye'ye, hatta dünyaya mal olmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ömer Faruk Çitfçi de, aba güreşlerinin ilçede yapılmasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Sporculardan Hassa Çardak Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Veli Aykut Göğebakan ise ilk kez yaptıkları spordan etkilendiklerini söyledi.

Etkinlik kapsamında ayrıca, ilçedeki bir özel rehabilitasyon merkezinde eğitim gören zihinsel engelli üç öğrenci özel güreş kıyafetlerini giyerek aralarında temsili olarak müsabaka yaptı.

Hassa Şehir Stadı'nda düzenlenen organizasyonda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Yusuf Turan, Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nuri Dilek ve diğer davetliler tarafından madalya ve başarı belgeleri verildi.