Kayserispor'dan taraftara davet

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KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, taraftarları Adanaspor karşılaşmasını izlemeleri için tribüne davet etti.

Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, 2016-2017 futbol sezonunun ilk yarısı sonunda hemen her konuda en dip noktaya düşürülen takımın, ikinci yarı itibarıyla zirveye çıkmasının ve sezonun bitimine 3 hafta kala ligde kalacağının garanti hale gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Gelinen noktada kulübün mevcut durumu göz önünde bulundurularak taraftarın "bayram" sevinci yaşaması gerektiğini ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

"Ligde 4-5 aylık zorlu ve stresli mücadelemizdeki olumsuzlukları, engellemeleri, kıskançlıkları, başarısız olmamız için yapılan oyunları paylaşarak Kayserispor sevdalılarının keyfini kaçırmak istemiyorum. Geldiğimiz nokta ve kulübümüzün mevcut durumunu göz önüne alarak, her şeyi bir kenara bırakıp sevinmeli ve şehrimizin hak ettiği bayram havasını onlara yaşatmalıyız diye düşünüyorum. Bu başarıların oluşmasında en az yönetim kadar stres yaşayan, emek veren, tribünleri doldurup destekleyen taraftarımızın da kalan 3 maçımızı korkudan uzak ve keyifle seyretmelerini arzu ediyorum. Cumartesi günü saat 16.00'da sahamızda oynayacağımız Adanaspor maçına tüm Kayserisporluları bekliyor, yönetimle omuz omuza, gönül gönüle, takımımızla bütünleşmiş bir şekilde, coşkulu ve başarmanın mutluluğunu tadar bir halde maç izlemeye davet ediyorum."