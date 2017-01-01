Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Kiss:

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TRABZON (AA) - Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, iki ülke ve şehirler arasındaki ilişkileri dikkatli bir şekilde takip ettiğini belirtti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için kente gelen Büyükelçi Kiss, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kiss, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek aslında bu ziyaretin daha önce ödenmesi gereken bir borç olduğunu söyledi.

Kiss, 2011'in Eylül ayından itibaren Türkiye'de bulunduğuna işaret ederek "3 yıl İstanbul'da başkonsolos olarak görev yaptım. O zaman bile Karadeniz Bölgesi'ni ziyaret etmemiz gerektiğini düşünmüştüm. Zira burada yetiştirilen fevkalade çayları her gün içiyorum ve çok lezzetli fındıklarınızı her gün yiyorum. Bu harikulade ürünleri bütün alem zevkle tüketiyor." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilere de değinen Kiss, şöyle devam etti:

"İki ülke ve şehirler arasındaki ilişkileri dikkatli bir şekilde takip diyorum. Geçen yıl 6 Eylül'deki programa ben de katıldım. Hem Kanuni Sultan Süleyman'ın, hem Zrinyi'nin ölümünün yıl dönümüydü. Bu programa Hırvatistan Devlet Başkanı, Macaristan Devlet Başkanı ile Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak katıldı. Hatırlarsanız orada dostluk parkı var, Kanuni ve Zrinyi'nin büstleri var o parkta. Gerçekten çok etkileyici bir ortamdı. Orada mehter takımı Macar orkestrası ile birlikte sahne aldı."

- "İki millet arasında büyük bir dostluğun olduğunu gördük"

Gümrükçüoğlu da Türkiye ile Macaristan, Trabzon ile Zigetvar arasındaki ilişkilerin önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bizim millet olarak ve Trabzon olarak hem Macaristan'ın kardeş milletine hem Macaristan'a çok ayrı bir muhabbetimiz ve sevgimiz var. Türkiye-Macaristan ilişkilerinde çok önemli bir unsur olan Kanuni Sultan Süleyman burada doğmuş, 15 yaşına kadar burada yaşamış, sonra buradan İstanbul'a gitmiş ve padişah olmuştur. Biz Zigetvar münasebetiyle Zigetvar şehriyle kardeş şehiriz. Geçtiğimiz yıl Zigetvar Belediye Başkanı misafirimiz oldu ve Zigetvar karşılaşmasının 555'inci yıl dönümü münasebetiyle bizi oraya davet etti. Bizler de heyet olarak davete icabet ettik. Kahraman bir millet olan Macar halkı bizi çok misafirperver şekilde karşıladı. Biz de onları burada misafir etmekten büyük sevinç duyduk. İki millet arasında büyük bir dostluğun, kardeşliğin sevgi ve saygının olduğunu gördük. Bu dünyaya büyük bir örnektir."