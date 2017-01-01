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Amasya'da yangın: 1 ölü

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:53

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hurdalıkta çıkan yangının ardından araç içinde bir kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, sanayi sitesinde hurda araçların bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bekçinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangının ardından hurda araç içinde bir kişinin cesedi bulundu.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından büyük bölümü yanan ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kuruma gönderildi.

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