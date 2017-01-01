Düzce'de Roman vatandaşlar için merkez kurulacak

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DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Zülkif Dağlı, kentte yaşayan Roman vatandaşlara yönelik bir merkez kurulacağını bildirdi.

Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, Düzce Romanlar Derneği Başkanı ve Kadın Romanlar Derneği Başkanı Sibel Gün Çabuk'u makamında kabul eden Vali Dağlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dağlı burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yaşayan Roman vatandaşların sorunlarını gidermek üzere bir merkez kurulacağını, çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Roman Sorunlarını Çözme veya 'Roman Sorunlarıyla Mücadele diye bir merkez oluşturacağız. Adını birlikte koyacağız. Roman vatandaşlarımız, birkaç yılda bir değil, her zaman hatırlanan, bizim içimizde yaşayan, en zorlu zamanlarımızda hep birlikte beraber olduğumuz, 15 Temmuz'da hiç düşünmeden meydanlara koşan arkadaşlarımızdır. Biz bunun bilincindeyiz." diye konuştu.

Vali Dağlı, Romanların sorunlarının çözüleceği merkezde, Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Bi̇rli̇ği̇nin olacağını belirterek, İŞKUR'un eğitim verilen alanlarda işe alım yapılacağını aktardı.

Merkezde ayrıca Halk Eğitim Müdürlüğü, Müftülük, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün de olacağına değinen Dağlı, "Amacımız öncelikle okullaşma ve ekmek kazandırma olacak. Olayın özü buradan geçiyor." dedi.

Ahmet Çokyaşar da Düzce'de kurulması planlanan merkezle ilgili bir yol alındığını görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

"Roman politikasında gelinen nokta, yerel pozisyondaki çalışmalar, hükümetin stratejik eylem planının biraz daha gerisinde." diyen Çokyaşar, "Bu tarz çalışmalar ile bunun altını doldurabilirsek ilerleyen zamanlarda çok daha iyi yerlere gelebilecek diye düşünüyorum. Önerilerimden bir tanesi de merkezimizin içerisinde de alanda tabanı iyi tanıyan bir temsilci arkadaşımızın bulundurulmasında fayda olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konfederasyon tarafından maddi durumu yetersiz Roman vatandaşlarının "Ağlayan Gözler Kutsal Topraklarda" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında yerel yönetimlerin desteğiyle umreye gönderildiğini anımsatan Çokyaşar, şunları kaydetti:

"Roman vatandaşları, bu memlekette sürekli atlayan zıplayan, göbek atan olarak tanınıyor. Oysa bu milletin muhafazakar bir tarafı da var. Şu anda illerden umreye gitmek isteyen binlerce vatandaşımız var. Demek ki bu vatandaşın içinde yanan bir ateş varmış. Bir sivil toplum örgütü olarak bize düşen, siz devletin temsilcisi olarak bunu doğru orantıda yürütmek ve göndermek. İnşallah Düzce'ye de nasip olsun."