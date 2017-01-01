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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yıldırımhan:

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:08
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yıldırımhan:

TRABZON (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, "İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında, işverene danışmanlık yapmak üzere bugüne kadar 2 bin 376 ortak sağlık ve güvenlik birimi, 105 bin 762 iş güvenliği uzmanı, 33 bin 71 iş yeri hekimi, 30 bin 798 diğer sağlık personeli Bakanlığımız tarafından belgelendirilmiştir." dedi.

Yıldırımhan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Sektörel Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, başlatılan Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamında 1 milyonu aşkın bir istihdam ortaya çıktığını hatırlatarak, Trabzon'da da 13 bini aşkın istihdamın ortaya konulduğunu söyledi.

Bakanlığın istihdamdan çalışma şartlarına, sosyal güvenlikten mesleki eğitime, iş sağlığı ve güvenliğinden yurt dışında çalışan vatandaşların haklarının korunmasına kadar çok geniş bir alanı ve toplumun büyük bir kesimini kapsayan çalışmalar yürüttüğünü belirten Yıldırımhan, sosyal güvenlik sistemi içerisinde yaklaşık 78 milyon insan bulunduğunu, dolayısıyla toplumun her kesimiyle ilgili bir kurum olduklarını ifade etti.

Yıldırımhan, çalışanların görüşlerinin alındığı ve eğitimin ön planda tutulduğu acil durum ve risk değerlendirmesi gibi önleyici yaklaşımı benimseyen düzenlemeye gidildiğini kaydederek, "İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında, işverene danışmanlık yapmak üzere bugüne kadar 2 bin 376 ortak sağlık ve güvenlik birimi, 105 bin 762 iş güvenliği uzmanı, 33 bin 71 iş yeri hekimi, 30 bin 798 diğer sağlık personeli Bakanlığımız tarafından belgelendirilmiştir." diye konuştu.

Yıldırımhan, önleyici ve sürekli iyileşme odaklı bir anlayışı hayata geçirmenin ancak güvenlik kültürünün toplumda oluşturulmasıyla mümkün olacağını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının eğitim hayatının ilk safhasından itibaren iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığıyla ortak hareket ettiğini aktaran Yıldırımhan, şunları söyledi:

"Biz iş sağlığı ve güvenliğini eğer bir yaşam biçimi haline, kültür haline getiremezsek, sadece mevzuat düzenlemeleriyle sadece zorlamalarla bir yerlere varmamız mümkün değil. İş sağlığı ve güvenliği insan hayatı için en önemli konulardan bir tanesidir. Maalesef kanuni zorlamalarla sürekli insanı değil, maddeyi ve parayı öne çıkaran bir kültürün esiri olmaya başladık. Bu doğru bir şey değil. Dünyada gelişmiş ülkeler bunu ciddi bir kültür haline getirdiler. Bir işi yapacakları zaman önce o işin güvenliğiyle alakalı tüm tedbirler tabii olarak alınmaktadır. Bizde ise bu maalesef çok yavaş gelişen bir kültür. Onun için bunu ortak kültür haline getirme zorunluluğumuz var."

Yıldırımhan, dünyada 3 milyar, Türkiye'de ise yaklaşık 14 milyon iş gücü olduğuna dikkati çekerek, "Bununla birlikte dünyada her gün yaklaşık 1 milyon iş kazası yaşanıyor. Çok yüksek bir rakam. Bu rakamı gelişmekte olan ülkeler daha çok ortaya koyuyor. Gelişmiş ülkelerde bu rakam hemen hemen sıfır. Bunun yanında da iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu her yıl 2,3 milyon insan hayatını kaybetmektedir. Eğer biz işin başında önleyici tedbirlerimizi alsak bizim ülkemizde de maliyetleri aşağıya düşürmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

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