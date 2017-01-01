Tokat'ta Geleneksel El Sanatları Yavaş Moda Günleri ve Türkü Bayramı

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TOKAT (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, deniz, kum, güneş turizminin dünyada çok ön sırada olduğunu fakat insanlar bir hikayenin peşine gittiğini belirterek, "Drakula'nın kaldığı kaleyi gelip görmek istiyorlar. Timur'un fethedemediği şehri gelip görmek istiyorlar, merak ediyorlar. Bu anlamda biz de inşallah Tokat'ın efsanesini büyütmek için daha çok çalışacağız, üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız." dedi.

Geleneksel El Sanatları Yavaş Moda Günleri ve Türkü Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesinden gelen öğrenciler, Tokat yazmasından yapılan Türk bayrağı ile Gaziosmanpaşa Stadı önünde toplandı.

Öğrenciler, buradan tarihi Sulusokak'a kadar yürüdü. Sulusokak'ta Bakan Yardımcısı Yayman ile Vali Cevdet Can, AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun da katılımıyla devam eden yürüyüş, Müze Müdürlüğü önünde tamamlandı.

Yayman, burada düzenlenen törende, Tokat'ın gelenekle geleceği birleştiren bir şehir olduğunu söyledi.

Türk İslam medeniyetinin en önemli şehirlerinden olan Tokat'ı sadece kültürel değerleri, cömertliği, güzel insanlarıyla değil, türküleri ve hüzünlerle de bildiklerini anlatan Yayman, "İngilizlerin çok güzel bir atasözü var. Der ki, 'Türküleri yazanlar, kanunları yazanlardan daha güçlüdür'. Tokat türkü yazan, destan yazan şehirlerden bir tanesi. İnşallah bakanlık olarak üzerimize ne düşüyorsa Tokat için yapmaya hazırız. Tokat'ın sözleri bizim için emirdir, talimattır. Çünkü biz Tokat'a yaptığımız her yatırımın, yaptığımız her hizmetin medeniyetimize yapılmış bir hizmet olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tokat'ın tanıtım filmini çekeceklerini belirten Yayman, ayrıca tanıtım kitabını da yapacaklarını dile getirdi.

Sokak sağlıklaştırma projeleriyle Tokat'ın kültürel, tarihi değerlerinin ortaya çıkması konusunda çalışma yürüteceklerini bildiren Yayman, şunları kaydetti:

"Tokat'a daha fazla insanın, misafirlerin gelmesi konusunda daha çok çalışacağız. Ankara buraya çok yakın, Hattuşaş buraya çok yakın, Amasya buraya çok yakın. Sadece Ankara'dan misafirlerimizi getirsek Tokat için çok büyük bir hizmet yapmış olacağız. Deniz, kum, güneş turizmi dünyada çok ön sırada fakat insanlar bir hikayenin peşine gidiyorlar. Drakula'nın kaldığı kaleyi gelip görmek istiyorlar. Timur'un fethedemediği şehir gelip görmek istiyorlar, merak ediyorlar. Bu anlamda biz de inşallah Tokat'ın efsanesini büyütmek için daha çok çalışacağız, üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız."

Konuşmaların ardından katılımcılar, açılışı gerçekleştirilen geleneksel el sanatları stantlarını gezdi.

Geleneksel El Sanatları Yavaş Moda Günleri ve Türkü Bayramı kapsamında Tokat'taki halk eğitim merkezlerinde düzenlenen kurslarda yapılan yöresel el işlemeleri sergilenecek.

Etkinlikler kapsamında yarın da farklı bölgelerden gelen öğrencilerce yörelerine ait türküler seslendirilecek, Ballıca Mağarası'nda Tokat yazmasından yapılan elbiselerin defilesi gerçekleştirilecek.