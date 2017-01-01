Kırklareli'de darbe girişimi davası

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, İstanbul'daki darbe girişimine destek vermek amacıyla 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 15 tutuklu eski askeri personelin yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi.

TSK'dan ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'ın da aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, ceza infaz kurumu ring araçlarıyla yoğun güvenlik önlemleri altında salona getirildi.

Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonu çevresinde İl Emniyet Müdürlüğünce, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sanık yakınları, salon girişinde oluşturulan polis kontrol noktasından geçirilerek içeri alındı.



Duruşmada 15 sanığın ve avukatlarının savunmaları ile 97 tanığın ifadeleri tamamlandı.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Uğur Uslu, mütalaasını verdi.

Öztürk, tutuklu sanıklardan Bekir Koçak, Ahmet Şahin, Emin Aksu, Eyyup Hemedan, Gökhan Bayniş, İlker Birel, Güngör Gündoğdu, Mehmet Metin Omur, Osman Nuri Yıldırım, Şeref Taş, Ahmet Bulutlu, Dahi İbrahim Bilgiçataç, Efendi Haspolat, Murat Erdoğan ile Salih Sakallı olmak üzere 15 sanığın tutukluluk halinin devam edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya bir süre ara verdi.

Sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.