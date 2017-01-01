ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kırklareli'de darbe girişimi davası

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:18
Kırklareli'de darbe girişimi davası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, İstanbul'daki darbe girişimine destek vermek amacıyla 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 15 tutuklu eski askeri personelin yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi.

TSK'dan ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'ın da aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, ceza infaz kurumu ring araçlarıyla yoğun güvenlik önlemleri altında salona getirildi.

Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonu çevresinde İl Emniyet Müdürlüğünce, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sanık yakınları, salon girişinde oluşturulan polis kontrol noktasından geçirilerek içeri alındı.

Duruşmada 15 sanığın ve avukatlarının savunmaları ile 97 tanığın ifadeleri tamamlandı.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Uğur Uslu, mütalaasını verdi.

Öztürk, tutuklu sanıklardan Bekir Koçak, Ahmet Şahin, Emin Aksu, Eyyup Hemedan, Gökhan Bayniş, İlker Birel, Güngör Gündoğdu, Mehmet Metin Omur, Osman Nuri Yıldırım, Şeref Taş, Ahmet Bulutlu, Dahi İbrahim Bilgiçataç, Efendi Haspolat, Murat Erdoğan ile Salih Sakallı olmak üzere 15 sanığın tutukluluk halinin devam edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya bir süre ara verdi.

Sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İLGİLİ HABERLER
&quot;Dış Politika Analizi ve Uluslararası Sistem Faktörü&quot; konferansı
YEREL

"DIŞ POLİTİKA ANALİZİ VE ULUSLARARASI SİSTEM FAKTÖRÜ" KONFERANSI
Öğrencilerin projeleri göz kamaştırdı
YEREL

ÖĞRENCİLERİN PROJELERİ GÖZ KAMAŞTIRDI
Üniversitelilerden şiir dinletisi
YEREL

ÜNİVERSİTELİLERDEN ŞİİR DİNLETİSİ
Otizmli bireylere tabiat eğitimi
YEREL

OTİZMLİ BİREYLERE TABİAT EĞİTİMİ
El emekleri görücüye çıktı
YEREL

EL EMEKLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Gençlik Haftası etkinlikleri
YEREL

GENÇLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali başladı
YEREL

KIRKLARELİ KARAGÖZ KÜLTÜR SANAT VE KAKAVA FESTİVALİ BAŞLADI
27. Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali
YEREL

27. KIRKLARELİ KARAGÖZ KÜLTÜR SANAT VE KAKAVA FESTİVALİ

Yapılandırma taksitleri ödeme uyarısı
YEREL

YAPILANDIRMA TAKSİTLERİ ÖDEME UYARISI
Süne ile biyolojik mücadelede 700 bin faydalı böcek salındı
YEREL

SÜNE İLE BİYOLOJİK MÜCADELEDE 700 BİN FAYDALI BÖCEK SALINDI
&quot;Süne savaşçıları&quot; görev başında
YEREL

"SÜNE SAVAŞÇILARI" GÖREV BAŞINDA

Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri
YEREL

SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Vize Bisiklet Turu düzenlendi
YEREL

VİZE BİSİKLET TURU DÜZENLENDİ
Sınır köyünde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL

SINIR KÖYÜNDE YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir