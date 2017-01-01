Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması

MALATYA (AA) - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir akademisyen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü aracılığıyla FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları ve örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandığı belirtilen İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümünde görevli akademisyen, Malatya'da gözaltına alındı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.