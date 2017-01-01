Ardahan'da "ağaç kesme" protestosu

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da bir grup CHP'li, Milli Egemenlik Parkı'nda belediye tarafından yapımı planlanan otopark sebebiyle ağaçlara zarar verildiği iddiasıyla oturma eylemi yaptı.

Milli Egemenlik Parkı'nda bir araya gelen bir grup CHP'li, Ardahan Belediye tarafından parkın bulunduğu alanda yapımı planlanan otoparkın inşası sebebiyle ağaçlara zarar verildiğini öne sürdü.

Bu nedenle çalışmaların durdurulmasını isteyen gruptakiler, ağaçların sökülmemesi için oturma eylemi başlattı.

Parka gelen Ardahan Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Dede, ağaca ve yeşilliğe duyarlı olan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Parktaki her bir ağacın öneminin insan değerinde olduğunu, belediye olarak bunun farkında olduklarını belirten Dede, şu ifadeleri kullandı:

"Kentimizin sorunları hepinizce malum. En önemli sorunlarımızdan biri de otopark. Cadde ve sokaklara baktığınızda bu şehrin ne kadar otopark sorunu olduğunu anlarsınız. Burada 3 bin metrekare alanın alt katında otopark, üst kısmında yeniden park yapacağız, sökülen ağaçlar da zarar verilmeden Ardahan Devlet Hastanesinin bahçesine dikilecek."

Dede, sökülen ağaçların bir yere atılmadığını vurgulayarak, kentin ağaçlandırılması için de önemli çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan ise bu çalışmalarla Ardahan'ın beton yığınına dönüştüğünü iddia ederek, şunları söyledi:

"Bu ağaçlar kolay mı yetişiyor. Yazık değil mi? Bu park herkesin nefes alacağı, Ardahan'ın simgesi olan bir yer. Bu simgenin yok edilmesine asla izin vermeyiz. Bu saatten itibaren burada nöbetteyiz ve oturma eylemi yapacağız."

Taştan, ayrıca Ardahan Valisi İbrahim Özefe'yi de arayıp çalışmanın durdurulmasını talep ettiğini söyledi.

Gruptakiler daha sonra oturma eylemine son verip parktan ayrıldı.