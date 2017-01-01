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ATSO bünyesinde "Dış Ticaret Kulübü" kuruldu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:24

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde, kentin ve ülkenin ihracat potansiyelini artırmak, firmaların ihracat potansiyellerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla "ATSO Dış Ticaret Kulübü" kurulduğu bildirildi.

ATSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kulübün tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın, Türkiye milli gelirinin yüzde 3,2'sini temsil ettiğini, bu payla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'den sonra 6. büyük ekonomi olduğunu belirtti.

Çetin, sanayi sektöründe 12'inci, toplam gelirde 6'ıncı ve sanayi üretiminde 12'inci sırada olan Antalya'nın ihracatta ise 16'ıncı sırada yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ne olursa olsun, ihracatımızı artırmak zorundayız ve bunu yapabiliriz. Çünkü ihracat yapmak için mutlaka her şeyi Antalya'da üretmek zorunda değiliz. Türkiye'nin, dünyanın herhangi bir yerinde üretip, satabiliriz veya bir yerden alıp başka yere de satabiliriz. Nitekim Hollanda gibi bazı Avrupa ülkeleri bu sayede Türkiye'den fazla ihracata sahiptirler. Örnek vermek gerekirse tüketime dönük olarak 1 tane bile muz üretmeyen Hollanda, 2016 yılında 451 milyon dolarla dünyanın en büyük 7. muz ihracatçısıdır. Belçika, Çekya, Singapur gibi ülkeler, Dubai gibi kentler de böyle ihracat yapmaktadırlar."

- "Çalışmalar 2006 yılında başladı"

ATSO'nun üyelerini uluslararası pazarlara açmak üzere çalışmaların 2006'da başladığını ifade eden Çetin, Ekonomi Bakanlığı'nın URGE Programı ile 2011 yılında sınıf atladıklarını, bu program kapsamında potansiyeli olan sektörlerde kümeler oluşturdukları ve bu kümeleri uluslararası pazarlara açmaya başladıklarını kaydetti.

Küme çalışmaları sırasında kurulan birlikteliklerin yeni iş birliklerine vesile olduğunun altını çizen Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Seyahatlere katılanların oluşturdukları sinerji, yeni fikirleri doğurdu. Bu birlikteliğin Antalya ve Türkiye için daha çok katma değer oluşturacak bir yapıya döndürülmesi gerektiğine inanıyoruz. 'Dış Ticaret Kulübü' fikri bu düşüncelerle ortaya çıktı. Sektör ayırt etmeksizin ihracat yapan, ihracatı hedefleyen, ithalat yapan, yeni pazarlar arayan işletmelerin bir araya gelmesiyle elde edilecek sinerji son derece değerlidir. ATSO da bu birlikteliği katma değere dönüştürecek kurumsal birikime sahiptir. Bu çerçevede ATSO Dış Ticaret Kulübü, ihracat odak toplantıları, ihracat vizyon toplantıları, ticari heyet organizasyonları, alım heyeti organizasyonları, dış ticaret eğitimleri, dış ticaret danışmanlığı programı, ülke günü toplantıları ve firma ziyaretleri şeklinde bir dizi etkinlikler gerçekleştirecektir. Dış Ticaret Kulübü üyeleri ilk etapta Yapı, Gıda ve Tarım kümelerinde yer alan üyelerden oluşacak olup, daha sonra odamız üyesi dış ticaret yapan firmaların katılımı ile faaliyetlerine devam edecektir."


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