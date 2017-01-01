Harbiyelileri Ankara'ya götürmek isteyen darbecilerin yargılandığı dava

ISPARTA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığından 700 Harbiye öğrencisini darbecilere destek için Ankara'ya götürmeye çalıştığı iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında dönemin Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya'nın da bulunduğu 27 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, güvenlik önlemleri nedeniyle adliyenin konferans salonunda yapıldı.
Duruşmaya tutuklu sanıklar eski Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya, eski Kurmay Başkanı Albay Devran Çetinkaya, eski Bölük Komutanı Yüzbaşı Salih Kolcu, eski Personel Şube Müdürü Ali Akpınar SEGBİS ile katıldı.
8 tutuklu sanık ile diğer tutuksuz sanıklar, mahkemede hazır bulundu.
Sanık savunmalarının ardından Cumhuriyet Savcısı Murat Karaya, verdiği mütalaada sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Sanıkların ve avukatların tahliye taleplerinin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Duruşma, 10 Ağustos'a ertelendi.