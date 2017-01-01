ADIYAMAN (AA) - Uluslararası Müzeler Günü kapsamında Adıyaman Müzesi envanterinde bulunan altın elma ve sikkeler görücüye çıkarıldı.
Müzenin kasasında 20 yıldan bu yana muhafaza edilen altın sikkelerin yanı sıra 2004 yılında Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu tarafından Adıyaman Valiliğine ödül olarak verilen altın elmanın sergilendiği salon ve çevresinde önlem alındı. Daha sonra sergi salonuna alınan davetliler, eserleri görme imkanı buldu.
Müze Müdürvekili Mehmet Alkan, açılışta yaptığı konuşmada, altın sikke ve elmanın güvenliğine büyük önem verdiklerini söyledi.
Salonun 24 saat güvenlik kameralarıyla izlendiğini ayrıca görevli sayısının artırıldığını anlatan Alkan, "Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında Venedik, Roma, Bizans dönemine ait altın sikkelerin yanı sıra Roma ve Abbasi dönemine ait takıları sergiliyoruz. Toplamda 30 parça eser bulunuyor. Ziyaretçilerin ilgisi yoğun." dedi.
Konuşmanın ardından Vali Yardımcısı Ayhan Akpay ve kurum müdürleri sergi alanını gezdi.