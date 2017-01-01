En güzel "Balkon ve bahçe" için yarıştılar

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ANTALYA (AA) - Antalya'da yeşil dokuyu çoğaltmak, çevre bilincini ve sevgisini artırmak, görsel kalitesi yüksek kentsel mekanlar oluşturmak amacıyla düzenlenen "En Güzel Balkon ve Bahçe" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Büyükşehir Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen ve 5 kategoride gerçekleştirilen yarışma sona erdi.

Çevreyi güzelleştirmek, halkın çevre düzenlemesi ve kent peyzajına ilgisini teşvik etmek, yeşil dokuyu çoğaltmak, çevre bilincini ve sevgisini artırmak, görsel kalitesi yüksek kentsel mekanlar oluşturmak hedefiyle düzenlenen yarışmaya 121 başvuru yapıldı.

Jürinin yaptığı inceleme sonunda, En Güzel Balkon kategorisinde Lütfi Yazkan birinci, İrfan Ünver ikinci ve Mine Özer ise üçüncü oldu. En Güzel Konut Bahçesinde birinciliği Gül Uysal, ikinciliği Feray Aksoy, üçüncülüğü ise Kerime Göbüş elde etti.

En Güzel Apartman Bahçesinde Şeyda Adıbelli birinci, Tuba Melekoğlu ikinci, yerleşik Almanya vatandaşı Anna Barbara Stuertz üçüncü oldu. En Güzel Site Bahçesi kategorisinde ise Sedat Timur birinci oldu, ikinciliği Kadir Çetin ve üçüncülüğü ise Sunay Ethemoğlu kazandı.

En Güzel İşyeri Bahçesinde Himmet Öcal birinciliği elde etti. Hüseyin Küçükcoşkun ikinci, Ömer Faruk Yıldız da üçüncü oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törende, her kategoride birincilere 4 bin, ikincilere 2 bin, üçüncülere de biner lira para ödülü ile çiçek verildi.

- "Katılım her geçen yıl arttı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, burada yaptığı konuşmada, çiçek şehir olma hedeflerinin yıllar öncesine dayandığını belirterek, eskiden kentin portakal çiçeği kokan, begonvil, akşam sefalarıyla dolu olduğunu dile getirdi.

2009'da altyapıyla uğraştıklarını ifade eden Türel, EXPO 2016 ile de çiçek şehir projelerini başlattıklarını, vizyonlarıyla da "Uluslararası Çiçek Açan Şehirler" yarışmasında dünya ödülünü kazandıklarını anımsattı.

Ardından "En Güzel Bahçe ve Balkon" yarışmasını başlattıklarını belirten Türel, emek vererek balkon ve bahçelerini güzelleştirenlerin kente de katkı sunduğuna dikkati çekti. Çevre hassasiyetini farkındalık haline getirmek istediklerini anlatan Türel, katılımın her geçen yıl arttığını söyledi.

- Ödülünü, Halisdemir'in oğlu için aldı

En Güzel Balkon kategorisinde ikinci olan Emekli Astsubay İrfan Ünver, ödülünü Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in oğlu Doğan Ertuğrul Halisdemir için aldı.

Ünver, üç yıldır bahçeyle uğraştığını ve evinin balkonunu çiçek bahçesine çevirdiğini belirterek, kazandığı 2 bin liralık para ödülünü 15 Temmuz'da şehit olan Atsubay Halisdemir'in oğluna göndereceğini anlattı.

"Şu anda balkonlarımıza değil perdelerimizin arkasından dışarıya 'Çocuklarımız geldi mi?' diye bakıyor olacaktık. Halisdemir, çok önemli bir kalkışmayı önlemiştir." diyen Ünver, kendisinin de sürekli Doğu illerinde görev yaptığını, Şırnak Silopi'den emekli olduğunu anlattı.

Göreve giderken şehit olmak için evden aileleriyle helalleşerek ayrıldıklarını dile getiren Ünver, "Ama biz teröristlerle mücadele ettik. Normal görevimizdi. Ama Halisdemir, kendisinden kat be bat rütbeli, o anda olay tam anlaşılmamış ama yine de durumu tespit ederek, bu kalkışmayı önlemiştir. Çünkü özel kuvvetler ele geçseydi, o kalkışma maalesef gerçekleşmiş olabilirdi. Onun için 2 bin liralık ödül aldım ve bunu Ömer Halisdemir'in oğluna göndereceğim." diye konuştu.

Ünver, balkonunda yaklaşık 500 çiçek, hurma, portakal, mandalina, limon, kamkat ağaçlarının olduğunu anlattı.