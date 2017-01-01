Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski Dayanıklı Tüketim Malları ve Mobilyacılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (MOBESKO) Başkanı Ramazan Baştürk, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından yargılanan tutuklu sanık Baştürk ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen tanıklardan H.E, 2008-2014 yılları arasında kapatılan Bank Asya'da gişe memuru olarak çalıştığını belirterek, sanığı banka müşterisi olarak tanıdığını söyledi.

İzmit şubesinde çalışırken ticari müşterilerden birisinin gişede sorun yaşadığını belirten H.E, "Şube müdürü E.A'nın bu durumdan haberi olmuş. E.A, o müşteri ve sanığın da ismini telaffuz ederek bu isimlerin bankada işlem için bekletilmeyeceğini söyledi. Şube müdürü E.A, maaşlarımızdan kurban bağışı adı altında para kestirdi. 'Neden?' diye sorunca 'Madem Bank Asya'da çalışıyorsunuz bunu kestireceksiniz.' dedi." ifadelerini kullandı.

Diğer tanıklardan H.E. ise sanığı, kapatılan Bank Asya'da çalıştığı dönemde şubeye geldiği için ve banka müşterisi olduğu için tanıdığını kaydetti.

Sanığın post müşterisi olduğunu aktaran H.E, "Banka müdürümüz E.A, 'Müşterilere iyi davranın.' derdi. Sanığa da bu kapsamda iyi davranmamızı isterdi." dedi.

Tanık ifadelerinin ardından söz verilen Baştürk, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Bank Asya'ya yatırdığı iddia olunan 125 bin 468 lirayla ilgisinin olmadığını ileri süren Baştürk, "Ben para yatırmadım. O paranın bir kısmı kiracımdan gelen para. Geri kalan 80 bin lira ise benim ticari hesabıma aktarılmak üzere yatırılmış ve 20 dakika sonra ticari hesabıma aktarılmıştır. Dosyadaki raporda bankada katılım hesabım olmadığı bellidir." savunmasını yaptı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçunun yasal unsurlarının oluşmamasından beraatine, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Ersayın Işık da Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında aleyhe olan kısımları kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Sanığın, her ne kadar "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talep edilmiş olsa da bu suçun unsurlarının oluşmayacağı yönünde kanaat getiren mahkeme heyeti, sanığı, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapse mahkum etti.

Mahkeme ayrıca, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne aldığı sanığın, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.