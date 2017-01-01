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Trabzon heyeti Mardin'e gidiyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:43

TRABZON (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün hayalinin gerçekleştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında Trabzon'dan bir heyet, Mardin'e gidecek.

İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen ve 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit düşen Kaymakam Safitürk'ün hayalinin gerçeğe dönüşmesi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla proje başlatıldı.

Şehit Kaymakam Safitürk'ün, Kızıltepe Trabzonsporlular Derneğini ziyareti sırasında anı defterine, hayalinin bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a getirerek maç izlettirmek olduğundan yola çıkılan proje kapsamında, Derik, Kızıltepe, Nusaybin, Artuklu ve Yeşilli ilçelerinden 13-18 yaş arası 65'i kız 140 öğrenci ile 12 öğretmenin yer aldığı kafile 28 Nisan-1 Mayıs'ta Trabzon'a geldi.

Medical Park Arena'da 29 Nisan'da oynanan Trabzonspor-Gençlerbirliği karşılaşmasını izleme şansı bulan Mardinli kafile, Trabzon'un tarihi ve turistik mekanlarını da gezdi.

Mardin heyetinin ziyaretinin ardından Trabzon'dan aralarında öğrenci, öğretmen, gazeteci ve halk oyunları ekiplerinin bulunduğu 80 kişi, Mardin ziyareti planlandı.

Trabzon heyeti, 22-26 Mayıs arasında iadeiziyaret gerçekleştireceği Mardin'de, kentin ilçelerini de gezecek.

Kızıltepe Trabzonspor Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayesinde gerçekleşen projenin Trabzon ve Mardin arasındaki dostluk ve kardeşlik köprüsüne büyük katkı sağladığını belirtti.

Aydın, 28 Nisan-1 Mayıs arasında Trabzon'a yaptığımız ziyarette en güzel şekilde ağırlandıklarını, büyük bir sevgi seliyle karşılandıklarını ifade ederek, kendilerinin de Trabzon'dan gelen misafirleri kadim şehir Mardin'de en güzel şekilde ağırlayacaklarını kaydetti.

Proje sorumlusu ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı personeli Ahmet Külekçi ise Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün en büyük hayalinin iki şehir arasında sportif ve kültürel etkinliklerin artması, öğrencilerin buluşması olduğuna dikkati çekerek, "Ne pahasına olursa olsun bu tür projelerin devamını getirecek, bu ülkenin huzuru ve bölünmezliği için canını ortaya koyan şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.


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