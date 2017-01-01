Diş hekimliği hayaline 58'inde kavuştu

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ORDU (AA) - Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan emekli öğretmen Özcan Özgürbüz, dördüncü üniversite diplomasının yanı sıra hayalindeki mesleğe de kavuştu.

Rizeli olan 58 yaşındaki Özcan Özgürbüz, 1976 yılında başladığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eğitim Bilimleri Fakültesi Fen Bilimleri bölümündeki eğitimini 1980'de tamamlayarak mezun oldu. Bir sonraki yıl Jeoloji Mühendisliği Bölümünü kazanan Özgürbüz, ikinci üniversite eğitimi kapsamında Fizik bölümünden de dersler aldı. Özgürbüz, Jeoloji Mühendisliği bölümünü 1985, Fizik bölümünü ise 1987'de tamamladı.

Fizik öğretmeni olarak çeşitli okullarda görev yaptıktan sonra 2008 yılında emekli olan Özgürbüz, hayali olan diş hekimliğinin eğitimini alabilmek için 5 yıl önce üniversite sınavına girdi.

Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanan 2 çocuk babası Özgürbüz, ailesiyle Ordu'ya taşınarak üniversite eğitimine başladı.

Bitirdiği 3 üniversitenin ardından diş hekimliği hayalini de 58 yaşında gerçeğe dönüştüren Özcan Özgürbüz, üniversitenin Cumhuriyet yerleşkesindeki Morfoloji binasında düzenlenen mezuniyet töreniyle diplomasını aldı.

Özgürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok geç yaşta diş hekimliği bölümünü kazanmasına rağmen üniversiteyi bitirmenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Artık diş hekimi olarak göreve başlayacağını dile getiren Özgürbüz, kendisine 5 yıldır destek olan ailesine ve hocalarına teşekkür etti.

Özgürbüz, dördüncü üniversiteyi tamamlamanın da ayrı bir mutluluğu ve gururunu olduğunu belirterek, "Zaman çok önemli. Eğer zaman planlanarak kullanılırsa başarılamayacak hiçbir şey yok. Tek yapacağımız iş zamanı planlamak." dedi.

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Özgürbüz, "Gençlerimiz öncelikle hiçbir şeyden pes etmesin. Bir hayalleri varsa o hayallerinin peşinden koşsunlar. Ben kendi hayalimin peşine düştüm ve 58 yaşında diş hekimi olmayı başardım." ifadesini kullandı.

- Ailesi yalnız bırakmadı

Mezuniyet töreninde eşini yalnız bırakmayan öğretmen Filiz Özgürbüz, eşinin çok enerji dolu ve hayatla barışık bir insan olduğunu dile getirerek, "Eşim yıllardır hep okudu. Hep araştırdı. Sonunda da 4 üniversite bitirdi. Biz ailecek kendisiyle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Özgürbüz'ün eczacı kızı Melda Özgürbüz ise babasıyla her zaman gurur duyduğunu ifade ederek, "Bugün de kendisini yalnız bırakmadık. Onun enerjisi bizlere her zaman ışık olmuştur." dedi.

Törene, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Varol Çanakçı, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.



