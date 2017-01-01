Adana'daki cinayetin sanıkları hakim karşısında

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Korkut Özgün'ün aracında başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili biri tutuklu 6 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kenan Süylemez ile tutuksuz sanıklar D.S, Ş.G, M.T, K.T, M.B. ve avukatları katıldı.

Duruşmada kimlik tespitlerinin ardından sanık savunmalarına geçildi.

Sanık Süylemez savunmasında, arkadaşı Şakir G'ye ait araçla gezdikleri sırada tesadüfen olay yerine gittiklerini iddia etti.

Olay günü esrar kullandığını belirten Süylemez, ''Arkadaşım ve kardeşimin, bir kişiyle karşılıklı yumruklaştığını gördüm. Maktul kardeşime çok ağır küfrediyordu. Kendisini küfretmemesi konusunda uyardım, buna rağmen hakaretlerine devam etti. Bende ona 2-3 defa yumruk attım. Yıllar önce benim kardeşim öldürülmüştü. Psikolojim bu yüzden iyi değildi. Olay yerinden ayrılacağım sırada rahmetli kardeşim aklıma geldi. Sonrasında kendimi kaybettim. Suriyeli tanımadığım birinden tabanca almıştım. O tabanca ile maktulün ayak kısmına ateş ettim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum zaten. Üzgünüm keşke bu olay yaşanmasaydı.'' diye konuştu.

Tutuksuz sanık D.S. de olay günü alkol aldıklarını ve maktulü daha önceden tanımadığını ileri sürdü.

Olay yerine arkadaşından para almak için gittiğini aktaran D.S, "Arkadaşımı bulamadım. Sonra oraya araçla birisi geldi. Bana doğru yaklaşıp 'bir şey var mı?' diye sordu. Ben de 'bir şey ne demek' dedim. 'Esrar ve uyuşturucu' demek dedi. Ben de maktule karşı 'Ben uyuşturucu satıcısı mıyım?' dedim. O sırada zaten kavga çıktı. Maktul bana vurdu, küfretti. Olay büyüdü" ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde 1 Ocak'ta Korkut Özgün'ün (37) otomobilinde tabancayla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili cinayet şüphelisi 6 kişi yakalanmış, sanıklar hakkında 15 yıldan müebbete kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.