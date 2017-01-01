Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

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ADANA (AA) - Meteorolojiden Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, rüzgarın cuma günü Doğu Akdeniz'in iç, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana'nın ise kuzey kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli esmesi bekleniyor.

Rüzgarın belirtilen bölgelerde 50 ila 80 kilometre hızında eseceğinin tahmin edildiği açıklamada, ulaşımda yaşanacak aksamaların yanı sıra çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.