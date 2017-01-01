Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,00 ila 45,60 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN DÜŞÜK FİYAT (TL)
|EN YÜKSEK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|33,00
|45,60
|35,27
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|22,00
|22,00
|22,00
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|22,00
|31,80
|23,67
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|28,00
|28,00
|28,00
|ESKS
|Kaşar Peynir
|KG
|14,00
|20,00
|19,33
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|11,00
|12,00
|11,09
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış