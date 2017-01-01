Macaristan, Trabzon'da fahri konsolosluk açacak

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TRABZON (AA) - Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Macaristan'ın Trabzon'da açmayı planladığı fahri konsolosluğun iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirterek, "Bu konuda Valilik olarak her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Macaristan arasında hem tarihsel hem de kültürel bağlar olduğunu dile getirdi.

Trabzon'un tarihi İpek Yolu üzerinde bulunduğunu anımsatan Yavuz, "İlimiz, bu özelliği hasebiyle turizm başta olmak üzere ticaret ve diğer alanlarda gelişme kaydetmektedir. Bölgede merkezi konumda olan Trabzon, bölgesiyle birlikte gelişme göstermektedir." diye konuştu.

Yavuz, Macaristan'ın Trabzon'da açmayı planladığı fahri konsolosluğun iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Bu konuda Valilik olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Fahri konsolosluğun açılmasının hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Gabor Kiss ise Trabzon'da fahri konsolosluk açmayı önemsediklerine işaret ederek, "Trabzon'la turizm ve ticaret ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz." dedi.

Vali Yavuz, ziyaret anısına Büyükelçiye telkari işlemeli kahve fincanı hediye etti.